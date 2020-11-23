Выборы мэра Бердянска: Валерий Баранов в третий раз возглавит город
В Бердянске 22 ноября состоялся второй тур выборов мэра. Победу на них одержал бывший мэр города, кандидат от партии "За майбутнє" Валерий Баранов. Он меньше чем на 1 000 голосов опередил своего конкурента – кандидата от ОПЗЖ Александра Свирдло.
Об официальных результатах выборов информирует ЦИК на своей фейсбук-странице. В то же время еще раньше, когда о результатах выборов заговорили в ТИК, Александр Свирдло признал свое поражение.
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Результаты выборов в Бердянске:
- Валерий Баранов – 17 282 голоса (49,98%)
- Александр Свирдло – 16 327 голосов.
Интересно, что в первом туре выборов Свирдло обошел Баранова на 5%, поэтому интрига вокруг того, кто станет мэром Бердянска, сохранялась до последнего.
Результаты выборов в первом туре:
- Александр Свірдло, ОПЗЖ – 35,3%.
- Валерий Баранов, "За Майбутнє" – 30,9%.
- Николай Ильин – 17,2%.
- Виктория Галицына, "Слуга народа" – 2,6%.
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