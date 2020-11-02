В Бердянске главу УИК подозревают в подделывании избирательной документации
Прокуратура сообщила о подозрении главе одной из участковых избирательных комиссий в Бердянске за фальсификацию протоколов. Мужчина подделал подписи всех членов комиссии и сам отвез документы в ТИК.
Детали инцидента в Бердянске
О подозрении главе УИК прокуратура сообщила 29 октября. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.
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Подозреваемый не собрал заседание комиссии. Он единолично составил протоколы о результатах подсчета голосов избирателей по выборам депутатов Бердянского районного совета, в которых собственноручно подделал подписи членов участковой комиссии,
– рассказали в прокуратуре.
Что грозит главе УИК
- Заключение на срок от 3 до 7 лет.
- Лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью в течение 5 лет.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Другие нарушения членами избирательных комиссий
- В Житомире члены комиссии набросились на представителя гражданской сети ОПОРА. Ему поцарапали руку и пытались забрать телефон. Наблюдатель хотел снять комиссию на видео, когда та переписывала протоколы в помещении ТИК.
- ТИК в Одесской области неправомерно объявила перерыв в заседании, а затем в итоговом протоколе вписала время его составления в пределах этого перерыва. В этот период новоизбранный глава Каролино-Бугазской общины успел принять присягу и провести первую сессию. Суд отменил результаты этих выборов.
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