Прокуратура сообщила о подозрении главе одной из участковых избирательных комиссий в Бердянске за фальсификацию протоколов. Мужчина подделал подписи всех членов комиссии и сам отвез документы в ТИК.

Детали инцидента в Бердянске О подозрении главе УИК прокуратура сообщила 29 октября. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура. Читайте также Поддерживал боевиков и "референдум": экс-регионал Лукьянов прошел в горсовет Бахмута Подозреваемый не собрал заседание комиссии. Он единолично составил протоколы о результатах подсчета голосов избирателей по выборам депутатов Бердянского районного совета, в которых собственноручно подделал подписи членов участковой комиссии,

– рассказали в прокуратуре. Что грозит главе УИК Заключение на срок от 3 до 7 лет.

Лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью в течение 5 лет. Сейчас продолжается досудебное расследование. Другие нарушения членами избирательных комиссий В Житомире члены комиссии набросились на представителя гражданской сети ОПОРА. Ему поцарапали руку и пытались забрать телефон. Наблюдатель хотел снять комиссию на видео, когда та переписывала протоколы в помещении ТИК.

ТИК в Одесской области неправомерно объявила перерыв в заседании, а затем в итоговом протоколе вписала время его составления в пределах этого перерыва. В этот период новоизбранный глава Каролино-Бугазской общины успел принять присягу и провести первую сессию. Суд отменил результаты этих выборов.