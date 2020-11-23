Вибори мера Бердянська: Валерій Баранов втретє очолить місто
У Бердянську 22 листопада відбувся другий тур виборів мера. Перемогу на них здобув колишній мер міста, кандидат від партії "За майбутнє" Валерій Баранов. Він менше,ніж на 1 000 голосів випередив свого конкурента – кандидата від ОПЗЖ Олександра Свірдло.
Про офіційні результати виборів інформує ЦВК на своїй фейсбук-сторінці. Водночас ще раніше, коли про результати виборів заговорили у ТВК, Олександр Свірдло визнав свою поразку.
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Результати виборів у Бердянську:
- Валерій Баранов – 17 282 голоси (49,98%)
- Олександр Свірдло – 16 327 голосів.
Цікаво, що у першому турі виборів Свірдло обійшов Баранова на 5%, тож інтрига навколо того, хто стане мером Бердянська, зберігалася до останнього.
Результати виборів у першому турі:
- Олександр Свірдло, ОПЗЖ – 35,3%.
- Валерій Баранов, "За Майбутнє" – 30,9%.
- Микола Ільїн – 17,2%.
- Вікторія Галіцина, "Слуга народу" – 2,6%.
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