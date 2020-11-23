У Бердянську 22 листопада відбувся другий тур виборів мера. Перемогу на них здобув колишній мер міста, кандидат від партії "За майбутнє" Валерій Баранов. Він менше,ніж на 1 000 голосів випередив свого конкурента – кандидата від ОПЗЖ Олександра Свірдло.

Про офіційні результати виборів інформує ЦВК на своїй фейсбук-сторінці. Водночас ще раніше, коли про результати виборів заговорили у ТВК, Олександр Свірдло визнав свою поразку.

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Результати виборів у Бердянську:

Валерій Баранов – 17 282 голоси (49,98%)

Олександр Свірдло – 16 327 голосів.

Цікаво, що у першому турі виборів Свірдло обійшов Баранова на 5%, тож інтрига навколо того, хто стане мером Бердянська, зберігалася до останнього.

Результати виборів у першому турі:

Олександр Свірдло, ОПЗЖ – 35,3%. Валерій Баранов, "За Майбутнє" – 30,9%. Микола Ільїн – 17,2%. Вікторія Галіцина, "Слуга народу" – 2,6%.

Зверніть увагу! 63-річний Валерій Баранов вже був мером Бердянська – з 1998 по 2007 роки. Далі він продовжив свою політичну кар'єру, працюючи народним депутатом, а у 2014 році обіймав посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації.