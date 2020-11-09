Ляшко проиграл на довыборах в Верховную Раду
Народным депутатом Украины на довыборах в 208 округе на Черниговщине избрали Анатолия Гунько от партии "Слуга народа". Ранее Центральная избирательная комиссия не могла огласить результаты из-за судебного иска лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.
ЦИК огласил результаты довыборов в парламент в последний день – 9 ноября. Все потому, что комиссия ждала приговора 6 апелляционного суда относительно избирательного процесса. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
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Народным депутатом Украины избрали Гунько Анатолия Григорьевича. За него проголосовало 21 245 избирателей, что составляет почти 33% от количества избирателей, принявших участие в голосовании,
– отметили в ЦИК.
Что известно об иске Ляшко
Ляшко подал в суд после того, как по результатам обработки 100% протоколов проиграл представителю "Слуги народа" Анатолию Гунько. Одно из заседаний происходило 9 ноября в Черниговском Окружном административном суде.
Довыборы на 208 округе: что нужно знать
- Довыборы в Верховную Раду на 208 округе состоялись 25 октября. Дело в том, что предыдущий мажоритарщик от округа погиб.
- Ляшко и Гунько были главными конкурентами. Однако Гунько набрал на 1 442 голосов избирателей больше.
- Ляшко отказался признавать поражение и заявил о фальсификации выборов.
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