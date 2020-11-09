Народным депутатом Украины на довыборах в 208 округе на Черниговщине избрали Анатолия Гунько от партии "Слуга народа". Ранее Центральная избирательная комиссия не могла огласить результаты из-за судебного иска лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.

ЦИК огласил результаты довыборов в парламент в последний день – 9 ноября. Все потому, что комиссия ждала приговора 6 апелляционного суда относительно избирательного процесса. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

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Народным депутатом Украины избрали Гунько Анатолия Григорьевича. За него проголосовало 21 245 избирателей, что составляет почти 33% от количества избирателей, принявших участие в голосовании,

– отметили в ЦИК.

Что известно об иске Ляшко

Ляшко подал в суд после того, как по результатам обработки 100% протоколов проиграл представителю "Слуги народа" Анатолию Гунько. Одно из заседаний происходило 9 ноября в Черниговском Окружном административном суде.

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