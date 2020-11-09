Народним депутатом України на довиборах у 208 окрузі на Чернігівщині обрали Анатолія Гунька від партії "Слуга народу". Раніше Центральна виборча комісія не могла оголосити результати через судовий позов лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка.

ЦВК оголосила результати довиборів до парламенту в останній день – 9 листопада. Все тому, що комісія чекала на вирок 6 апеляційного суду щодо виборчого процесу. Про це повідомили у пресслужбі ЦВК.

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Народним депутатом України обрали Гунька Анатолія Григоровича. За нього проголосувало 21 245 виборців, що становить майже 33 % від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні,

– зауважили у ЦВК.

Що відомо про позов Ляшка

Ляшко подав до суду після того, як за результатами обробки 100% протоколів програв представнику "Слуги народу" Анатолію Гуньку. Одне із засідань відбувалось 9 листопада в Чернігівському окружному адміністративному суді.

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