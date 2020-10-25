Результаты экзитполов в Киеве: реакция Притулы и "Голоса"
По результатам экзитполов в борьбе за кресло мэра Киева лидирует действующий городской голова Виталий Кличко. Кандидат от "Голоса" Сергей Притула по разным данным занимает 3 или 5 позицию.
Что происходит в штабе "Голоса" после объявления результатов экзитполов – об этом в прямом эфире рассказала корреспондентка 24 канала.
Важно Кто займет кресло мэра Киева и какие партии зайдут в Киевсовет: результаты экзитполов
Сергей Притула настроен оптимистично. Он считает, что стоит дождаться окончательных результатов выборов и не делать пока преждевременных выводов.
Я, откровенно говоря, не очень смотрю сейчас на социологию, которая показывает удручающие результаты. По итогам наших параллельных экзитополов, мне пока не за что переживать,
– прокомментировал он.
"Хотя правду не скроешь – крайне низкая явка позволила представителям некоторых пророссийских сил значительно нарастить свою электоральную поддержку. Это крайне печально, что подобное происходит в столице Украины на седьмом году войны", – добавил кандидат в мэры Киева от "Голоса".
Реакция Притулы на результаты экзитполов: видео 24 канала
Выборы в Киевсовет
По результатам экзитполов, наилучшие шансы есть у команды Максима Нефьодова, которая баллотируется в Киевский городской совет. Так как "Голос" – среди партий, которые преодолевают проходной барьер в 5%.
Экзитполы партий-кандидатов в горсовет:
- "УДАР" – 21,3%,
- "Европейская Солидарность" – 18%,
- "Слуга Народа" – 9,5%,
- "Голос" – 7,2%,
- Партия "Единство Александра Омельченко" – 6,8%,
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,7%,
- ВО "Батькивщина" – 6,6%.