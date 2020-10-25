По результатам экзитполов в борьбе за кресло мэра Киева лидирует действующий городской голова Виталий Кличко. Кандидат от "Голоса" Сергей Притула по разным данным занимает 3 или 5 позицию.

Что происходит в штабе "Голоса" после объявления результатов экзитполов – об этом в прямом эфире рассказала корреспондентка 24 канала.

Важно Кто займет кресло мэра Киева и какие партии зайдут в Киевсовет: результаты экзитполов

Справка. По результатам экзитполов соцгруппы "Рейтинг" Сергей Притула получил 8,3% и занимает третью позицию на выборах мэра Киева. Экзитпол проекта студии Савика Шустера сообщает о 7,2% у кандидата от "Голоса", которые обеспечивают ему только пятую строчку.

Сергей Притула настроен оптимистично. Он считает, что стоит дождаться окончательных результатов выборов и не делать пока преждевременных выводов.

Я, откровенно говоря, не очень смотрю сейчас на социологию, которая показывает удручающие результаты. По итогам наших параллельных экзитополов, мне пока не за что переживать,

– прокомментировал он.

"Хотя правду не скроешь – крайне низкая явка позволила представителям некоторых пророссийских сил значительно нарастить свою электоральную поддержку. Это крайне печально, что подобное происходит в столице Украины на седьмом году войны", – добавил кандидат в мэры Киева от "Голоса".

Реакция Притулы на результаты экзитполов: видео 24 канала

Выборы в Киевсовет

По результатам экзитполов, наилучшие шансы есть у команды Максима Нефьодова, которая баллотируется в Киевский городской совет. Так как "Голос" – среди партий, которые преодолевают проходной барьер в 5%.

Экзитполы партий-кандидатов в горсовет:

"УДАР" – 21,3%,

"Европейская Солидарность" – 18%,

"Слуга Народа" – 9,5%,

"Голос" – 7,2%,

Партия "Единство Александра Омельченко" – 6,8%,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,7%,

ВО "Батькивщина" – 6,6%.

Важно! Окончательные результаты местных выборов в Киеве объявят не раньше 28 октября. В частности – из-за новой формы бюллетеней, которая затрудняет скорость подсчета голосов.