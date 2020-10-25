За результатами екзитполів, у боротьбі за крісло мера Києва лідирує чинний міський голова Віталій Кличко. Кандидат від "Голосу" Сергій Притула за різними даними посідає 3 або 5 позицію.

Що відбувається у штабі "Голосу" після оголошення результатів екзитполів – про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

Важливо Хто займе крісло мера Києва та які партії зайдуть у Київраду: результати екзитполів

Довідка. За результатами екзитполів соцгрупи "Рейтинг" Сергій Притула отримав 8,3% й посідає третю позицію на виборах мера Києва. Екзитпол проєкту студії Савіка Шустера повідомляє про 7,2% у кандидата від "Голосу", які забезпечують йому лише п'яту сходинку.

Сергій Притула налаштований оптимістично. Він вважає, що варто дочекатися остаточних результатів виборів та не робити поки передчасних висновків.

Я, відверто кажучи, не дуже дивлюся зараз на соціологію, яка показує песимістичні результати. За підсумками наших паралельних екзитполів, мені поки немає за що переживати,

– прокоментував він.

"Хоча ніде правда діти – вкрай низька явка дозволила представникам деяких проросійських сил значно наростити свою електоральну підтримку. Це вкрай сумно, що подібне відбувається у столиці України на сьомому році війни", – додав кандидат у мери Києва від "Голосу".

Реакція Притули на результати екзитполів: відео 24 каналу

Вибори до Київради

За результатами екзитполів, кращі шанси є у команди Максима Нефьодова, яка балотується до Київської міської ради. Адже "Голос" – серед партій, які долають прохідний бар'єр у 5%.

Екзитполи партій-кандидатів у міськраду:

"УДАР" – 21,3%,

"Європейська Солідарність" – 18%,

"Слуга Народу" – 9,5%,

"Голос" – 7,2%,

Партія "Єдність Олександра Омельченка" – 6,8%,

"Опозиційна платформа – За життя" – 6,7%,

ВО "Батьківщина" – 6,6%.

Важливо! Остаточні результати місцевих виборів у Києві не раніше ніж 28 жовтня. Зокрема – через нову форму бюлетенів, яка ускладнює швидкість підрахунку голосів.