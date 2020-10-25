Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що не вважає місцеві вибори 2020 провалом для монобільшості. За його словами, це важлива подія для країни, яка має змінити життя укранців на краще.

Вибори відбулися чесно і прозоро, попри складні обставини, спричинені пандемією коронавірусу. Про це Корнієнко сказав під час брифінгу після оголошення перших результатів екзитполів, передає 24 канал.

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"Це справжнє свято демократії, і тут треба святкувати, а не горювати. Народ обрав своїх представників, великі відсотки місцевих партій до міськрад – це в принципі нормальне явище, так само як великий відсоток партії "Слуга народу" до місцевих і обласних рад", – зазначив він.

За його словами, кількість депутатів від "Слуги народу" по всій Україні, за попередніми результатами, екзитполів, є досить серйозною.

"Ми будемо працювати з цими депутатами, а саме над оновленням якості роботи місцевих рад, це буде більш вдумлива і серйозна робота, яка спрямована на інтереси громади", – пояснив Корнієнко.

"Потім будемо говорити про якісь провали"

На запитання журналістки, чи вважає він вибори провальними для "Слуги народу", Корнієнко відповів: "Ні, я так не вважаю. В нас 1400 кандидатів на голів громад, давайте подивимось на результати "Слуги народу" в цілому по Україні – по керівниках громад, до обласних рад і міських рад".

Потім будемо говорити про якісь провали, а особливо на тлі партій, які багато на що претендували в цій кампанії, але ми бачимо по екзитполах, в них теж є ситуація на грані,

– сказав глава партії "Слуга народу".

Реакція Олександра Корнієнка на результати екзитполів: дивіться відео