Результаты местных выборов в Киеве должны объявить до 6 ноября 2020 года. Тогда станет известно, кто будет новым мэром украинской столицы, а также – кто войдет в Киевский горсовет.

Всего в Киеве 1106 избирательных участков. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Киевской городской ТИК Николай Нилов, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Кто займет кресло мэра Киева и какие партии зайдут в Киевсовет: результаты экзитполов

Официальные результаты Киевская городская территориальная избирательная комиссия должна объявить не позднее чем на 12-й день после дня голосования. Это 6 ноября 2020 года, мы постараемся сделать это быстрее,

– пообещал Нилов.

Согласно результатам голосования, или объявят победителей на местных выборах в Киеве, или назначат второй тур выборов.

Кто может стать мэром Киева: результаты экзитполов

Экзитполы социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют, что больше всего голосов киевляне отдали действующему мэру столицы Виталию Кличко – 47,8%.

Экзитполы проекта студии Савика Шустера также предсказывают победу Кличко. По данным Шустера, он набрал 45,9% голосов.

Экзитпол по заказу партии Виталия Кличко "Удар" показал, что второго тура выборов может и не быть. Победу в первом туре получит действующий мэр.

Обратите внимание! Чтобы о победе кандидата объявили уже после первого тура выборов, он должен набрать более 50% голосов избирателей.



Результаты экзит-полов на выборах мэра Киева / Инфографика 24 канала