Местные выборы в Киеве: когда будут известны результаты
Результаты местных выборов в Киеве должны объявить до 6 ноября 2020 года. Тогда станет известно, кто будет новым мэром украинской столицы, а также – кто войдет в Киевский горсовет.
Всего в Киеве 1106 избирательных участков. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Киевской городской ТИК Николай Нилов, сообщает 24 канал.
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Официальные результаты Киевская городская территориальная избирательная комиссия должна объявить не позднее чем на 12-й день после дня голосования. Это 6 ноября 2020 года, мы постараемся сделать это быстрее,
– пообещал Нилов.
Согласно результатам голосования, или объявят победителей на местных выборах в Киеве, или назначат второй тур выборов.
Кто может стать мэром Киева: результаты экзитполов
- Экзитполы социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют, что больше всего голосов киевляне отдали действующему мэру столицы Виталию Кличко – 47,8%.
- Экзитполы проекта студии Савика Шустера также предсказывают победу Кличко. По данным Шустера, он набрал 45,9% голосов.
- Экзитпол по заказу партии Виталия Кличко "Удар" показал, что второго тура выборов может и не быть. Победу в первом туре получит действующий мэр.
Результаты экзит-полов на выборах мэра Киева / Инфографика 24 канала