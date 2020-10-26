Місцеві вибори у Києві: коли будуть відомі результати
Результати місцевих виборів у Києві мають оголосити до 6 листопада 2020 року. Тоді стане відомо, хто буде новим мером української столиці, а також – хто увійде до Київської міськради.
Усього у Києві 1106 виборчих дільниць. Про це на брифінгу заявив заступник голови Київської міської ТВК Микола Нілов, повідомляє 24 канал.
Зверніть увагу Хто займе крісло мера Києва та які партії зайдуть у Київраду: результати екзитполів
Офіційні результати Київська міська територіальна виборча комісія повинна оголосити не пізніше ніж на 12-й день після дня голосування. Це 6 листопада 2020 року, ми будемо намагатися зробити це скоріше,
– пообіцяв Нілов.
Відповідно до результатів голосування, або оголосять переможців на місцевих виборах у Києві, або призначать другий тур виборів.
Хто може стати мером Києва: результати екзитполів
- Екзитполи соціологічної групи "Рейтинг" свідчать, що найбільше голосів кияни віддали чинному меру столиці Віталію Кличку – 47,8%.
- Екзитполи проєкту студії Савіка Шустера також пророкують перемогу Кличку. За даними Шустера, він набрав 45,9% голосів.
- Екзитпол на замовлення партії Віталія Кличка "Удар" показав, що другого туру виборів може й не бути. Перемогу у першому турі здобуде чинний мер.
Результати екзитполів на виборах мера Києва / Інфографіка 24 каналу