Результати місцевих виборів у Києві мають оголосити до 6 листопада 2020 року. Тоді стане відомо, хто буде новим мером української столиці, а також – хто увійде до Київської міськради.

Усього у Києві 1106 виборчих дільниць. Про це на брифінгу заявив заступник голови Київської міської ТВК Микола Нілов, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Хто займе крісло мера Києва та які партії зайдуть у Київраду: результати екзитполів

Офіційні результати Київська міська територіальна виборча комісія повинна оголосити не пізніше ніж на 12-й день після дня голосування. Це 6 листопада 2020 року, ми будемо намагатися зробити це скоріше,

– пообіцяв Нілов.

Відповідно до результатів голосування, або оголосять переможців на місцевих виборах у Києві, або призначать другий тур виборів.

Хто може стати мером Києва: результати екзитполів

Екзитполи соціологічної групи "Рейтинг" свідчать, що найбільше голосів кияни віддали чинному меру столиці Віталію Кличку – 47,8%.

Екзитполи проєкту студії Савіка Шустера також пророкують перемогу Кличку. За даними Шустера, він набрав 45,9% голосів.

Екзитпол на замовлення партії Віталія Кличка "Удар" показав, що другого туру виборів може й не бути. Перемогу у першому турі здобуде чинний мер.

Зверніть увагу! Щоб про перемогу кандидата оголосили вже після першого туру виборів, він має набрати понад 50% голосів виборців.



Результати екзитполів на виборах мера Києва / Інфографіка 24 каналу