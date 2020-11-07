Местные выборы в Херсоне: кто будет бороться за пост мэра во втором туре
Во втором туре выборов городского главы Херсона встретятся Игорь Колыхаев и Владимир Сальдо. По результатам голосования 25 октября, в Херсонский городской совет прошли 5 партий.
Выборы мэра Херсона
Жителям Херсона не удалось избрать городского главу в первом туре. Во второй попали Игорь Колыхаев и Владимир Сальдо, сообщает "Общественное".
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- за Игоря Колыхаева проголосовали 22 777 избирателей, то есть он набрал 30,75% голосов;
- за Владимира Сальдо – 12 660 избирателей, то есть 17,09%.
Результаты выборов в Херсонский городской совет
Херсонцы поддержали 5 партий.
- партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить" – 23, 9%;
- ОПЗЖ – 14,5%;
- "Слуга народа" – 13,01%;
- партия "Блок Владимира Сальдо" – 11,75%;
- "Европейская солидарность" – 8,58%.
Остальные 16 партий, которые принимали участие в выборах в Херсонский городской совет, не набрали необходимых 5%.
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