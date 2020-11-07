Во втором туре выборов городского главы Херсона встретятся Игорь Колыхаев и Владимир Сальдо. По результатам голосования 25 октября, в Херсонский городской совет прошли 5 партий.

Выборы мэра Херсона

Жителям Херсона не удалось избрать городского главу в первом туре. Во второй попали Игорь Колыхаев и Владимир Сальдо, сообщает "Общественное".

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за Игоря Колыхаева проголосовали 22 777 избирателей, то есть он набрал 30,75% голосов ;

проголосовали 22 777 избирателей, то есть он набрал ; за Владимира Сальдо – 12 660 избирателей, то есть 17,09%.

Результаты выборов в Херсонский городской совет

Херсонцы поддержали 5 партий.

партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить" – 23, 9%;

ОПЗЖ – 14,5%;

"Слуга народа" – 13,01%;

партия "Блок Владимира Сальдо" – 11,75%;

"Европейская солидарность" – 8,58%.

Остальные 16 партий, которые принимали участие в выборах в Херсонский городской совет, не набрали необходимых 5%.

Справка. Всего на местных выборах в Херсоне приняли участие 74 220 человек из 251 215 зарегистрированных в избирательных списках. Недействительным комиссия признала 4 451 бюллетень.