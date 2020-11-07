У другому турі виборів міського голови Херсона зустрінуться Ігор Колихаєв та Володимир Сальдо. За результатами голосування 25 жовтня, до Херсонської міської ради пройшли 5 партій.

Вибори мера Херсона

Жителям Херсона не вдалося обрати міського голову в першому турі. До другого потрапили Ігор Колихаєв та Володимир Сальдо, повідомляє "Суспільне".

Читайте також У Херсоні найбільше шансів стати мером має чинний нардеп: результати екзитполу

за Ігоря Колихаєва проголосували 22 777 виборців, тобто він набрав 30,75% голосів;

проголосували 22 777 виборців, тобто він набрав за Володимира Сальдо – 12 660 виборців, тобто 17,09%.

Результати виборів до Херсонської міської ради

Херсонці підтримали 5 партій.

партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити" – 23, 9%;

ОПЗЖ – 14,5%;

"Слуга народу" – 13,01%;

партія "Блок Володимира Сальдо" – 11,75%;

"Європейська солідарність" – 8,58%.

Інші 16 партій, які брали участь у виборах до Херсонської міської ради, не набрали необхідних 5%.

Довідка. Загалом на місцевих виборах у Херсоні взяли участь 74 220 людей із 251 215 зареєстрованих у виборчих списках. Недійсним комісія визнала 4 451 бюлетень. Усі деталі про вибори в Україні читайте тут.