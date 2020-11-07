Місцеві вибори в Херсоні: хто боротиметься за посаду мера у другому турі
У другому турі виборів міського голови Херсона зустрінуться Ігор Колихаєв та Володимир Сальдо. За результатами голосування 25 жовтня, до Херсонської міської ради пройшли 5 партій.
Вибори мера Херсона
Жителям Херсона не вдалося обрати міського голову в першому турі. До другого потрапили Ігор Колихаєв та Володимир Сальдо, повідомляє "Суспільне".
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- за Ігоря Колихаєва проголосували 22 777 виборців, тобто він набрав 30,75% голосів;
- за Володимира Сальдо – 12 660 виборців, тобто 17,09%.
Результати виборів до Херсонської міської ради
Херсонці підтримали 5 партій.
- партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити" – 23, 9%;
- ОПЗЖ – 14,5%;
- "Слуга народу" – 13,01%;
- партія "Блок Володимира Сальдо" – 11,75%;
- "Європейська солідарність" – 8,58%.
Інші 16 партій, які брали участь у виборах до Херсонської міської ради, не набрали необхідних 5%.
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