Официальные результаты выборов мэра Ровно: кто во втором туре
Центральная избирательная комиссия опубликовала официальные результаты на выборах мэра Ровно. Во второй тур прошли кандидат от местной партии "Ровно вместе" Виктор Шакирзян и от "Европейской Солидарности" Александр Третяк.
Отрыв между двумя первыми кандидатами составляет менее 3%, поэтому перед вторым туром сохраняется интрига. Результаты выборов в Ровно опубликовала Центральная избирательная комиссия.
К слову ЦИК обнародовала победителей выборов в 400 населенных пунктах: детали
Результаты выборов мэра Ровно:
- Виктор Шакирзян (Ровно вместе) – 19,84%;
- Александр Третяк (Европейская солидарность) – 16,93%;
- Виталий Коваль (Слуга народа) – 13,52%;
- Олег Осуховский (Свобода) – 8,31%;
- Галина Кульчинская (Батькивщина) – 7,43%;
- Юрий Вознюк (За майбутнє) – 6,44%;
- Алексей Муляренко (Сила и честь) – 6,42%;
- Роман Денисюк (Голос) – 5,42%;
- Виталий Герман (Победа Пальчевского) – 4,04%;
- Роман Коваль (самовыдвижение) – 2,78%;
- Татьяна Чубай (Украина) – 2,68%;
- Назарий Полищук (Пропозиция) – 0,96%;
- Игорь Мичуда – самовыдвижение) - 0,92%;
- Сергей Пандрак (Наш край) 0,82%;
- Игорь Сухой (Национальный корпус) – 0,60%;
- Валерий Коротков (самовыдвижение) – 0,36%.
Пока дата второго тура, в котором сойдутся Шаркизян и Третяк, неизвестна. Так же нет и результатов выборов политических партий в Ровенский городской совет.
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