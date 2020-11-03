Центральная избирательная комиссия опубликовала официальные результаты на выборах мэра Ровно. Во второй тур прошли кандидат от местной партии "Ровно вместе" Виктор Шакирзян и от "Европейской Солидарности" Александр Третяк.

Отрыв между двумя первыми кандидатами составляет менее 3%, поэтому перед вторым туром сохраняется интрига. Результаты выборов в Ровно опубликовала Центральная избирательная комиссия. К слову ЦИК обнародовала победителей выборов в 400 населенных пунктах: детали Результаты выборов мэра Ровно: Виктор Шакирзян (Ровно вместе) – 19,84%;

Александр Третяк (Европейская солидарность) – 16,93%;

Виталий Коваль (Слуга народа) – 13,52%;

Олег Осуховский (Свобода) – 8,31%;

Галина Кульчинская (Батькивщина) – 7,43%;

Юрий Вознюк (За майбутнє) – 6,44%;

Алексей Муляренко (Сила и честь) – 6,42%;

Роман Денисюк (Голос) – 5,42%;

Виталий Герман (Победа Пальчевского) – 4,04%;

Роман Коваль (самовыдвижение) – 2,78%;

Татьяна Чубай (Украина) – 2,68%;

Назарий Полищук (Пропозиция) – 0,96%;

Игорь Мичуда – самовыдвижение) - 0,92%;

Сергей Пандрак (Наш край) 0,82%;

Игорь Сухой (Национальный корпус) – 0,60%;

Валерий Коротков (самовыдвижение) – 0,36%. Пока дата второго тура, в котором сойдутся Шаркизян и Третяк, неизвестна. Так же нет и результатов выборов политических партий в Ровенский городской совет.