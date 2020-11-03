Офіційні результати виборів мера Рівного: хто в другому турі
Центральна виборча комісія опублікувала офіційні результати на виборах мера Рівного. У другий тур пройшли кандидат від місцевої партії "Рівне разом" Віктор Шакирзян і від "Європейської Солідарності" Олександр Третяк.
Відрив між двома першими кандидатами становить менш як 3%, тож перед другим туром зберігається інтрига. Результати виборів у Рівному опублікувала Центральна виборча комісія.
До слова ЦВК оприлюднила переможців виборів у 400 населених пунктах: деталі
Результати виборів мера Рівного:
- Віктор Шакирзян (Рівне разом) – 19,84%;
- Олександр Третяк (Європейська солідарність) – 16,93%;
- Віталій Коваль (Слуга народу) – 13,52%;
- Олег Осуховський (Свобода) – 8,31%;
- Галина Кульчинська (Батьківщина) – 7,43%;
- Юрій Вознюк (За майбутнє) – 6,44%;
- Олексій Муляренко (Сила і честь) – 6,42%;
- Роман Денисюк (Голос) – 5,42%;
- Віталій Герман (Перемога Пальчевського) – 4,04%;
- Роман Коваль (самовисування) – 2,78%;
- Тетяна Чубай (Успішна Україна) – 2,68%;
- Назарій Поліщук (Пропозиція) – 0,96%;
- Ігор Мічуда (самовисування) – 0,92%;
- Сергій Пандрак (Наш край) 0,82%;
- Ігор Сухий (Національний корпус) – 0,60%;
- Валерій Коротков (самовисування) – 0,36%.
Наразі дата другого туру, в якому зійдуться Шаркизян і Третяк, невідома. Так само немає і результатів виборів політичних партій до Рівненської міської ради.
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