Центральна виборча комісія опублікувала офіційні результати на виборах мера Рівного. У другий тур пройшли кандидат від місцевої партії "Рівне разом" Віктор Шакирзян і від "Європейської Солідарності" Олександр Третяк.

Відрив між двома першими кандидатами становить менш як 3%, тож перед другим туром зберігається інтрига. Результати виборів у Рівному опублікувала Центральна виборча комісія. До слова ЦВК оприлюднила переможців виборів у 400 населених пунктах: деталі Результати виборів мера Рівного: Віктор Шакирзян (Рівне разом) – 19,84%;

(Рівне разом) – 19,84%; Олександр Третяк (Європейська солідарність) – 16,93%;

(Європейська солідарність) – 16,93%; Віталій Коваль (Слуга народу) – 13,52%;

Олег Осуховський (Свобода) – 8,31%;

Галина Кульчинська (Батьківщина) – 7,43%;

Юрій Вознюк (За майбутнє) – 6,44%;

Олексій Муляренко (Сила і честь) – 6,42%;

Роман Денисюк (Голос) – 5,42%;

Віталій Герман (Перемога Пальчевського) – 4,04%;

Роман Коваль (самовисування) – 2,78%;

Тетяна Чубай (Успішна Україна) – 2,68%;

Назарій Поліщук (Пропозиція) – 0,96%;

Ігор Мічуда (самовисування) – 0,92%;

Сергій Пандрак (Наш край) 0,82%;

Ігор Сухий (Національний корпус) – 0,60%;

Валерій Коротков (самовисування) – 0,36%. Наразі дата другого туру, в якому зійдуться Шаркизян і Третяк, невідома. Так само немає і результатів виборів політичних партій до Рівненської міської ради.