25 октября на местных выборах жители Ровненской области будут выбирать именно те органы, с работой которых они встречаются ежедневно и которые прямо влияют на жизнь и комфорт.

Например, основными проблемами украинцы называют сегодня медицину и образование, дороги и тротуары, экономику и создание рабочих мест, а также борьбу с коррупцией. И хотя государство несет ответственность за все эти сферы, органы местного самоуправления тоже прямо или косвенно могут на них повлиять и решить по крайней мере частично эти проблемы.

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В целом по всей Ровненской области проведут выборы в 69 местных советов: областной, 4 районных, 64 в территориальных общинах (11 городских, 13 поселковых и 40 сельских). Избиратели в территориальных общинах заодно будут выбирать глав общин, которые в дальнейшем возглавляют исполнительный комитет – орган, реализующий решения Совета.

На практике это огромное количество депутатов. Оно зависит от количества населения: чем больше избирателей – тем больше у них представителей. И это будут именно те люди, которые в последующие 5 лет будут решать, на что направлять средства местного бюджета, строить школы, развивать инфраструктуру.

Но что они действительно могут?

Областные и районные советы

Выбирать областной совет в Ровненской области смогут около 845 тысяч избирателей, что составляет более 73% всего населения в области. Это означает, что в состав Рады войдет 64 депутата.

Важной особенностью этого избирательного процесса станут первые выборы в укрупненные районы. В августе этого года парламент принял решение об укрупнении районов, что является следствием административно-территориальной реформы. Вместо 16-ти районов в Ровненской области образовали 4: Вараський, Дубенский, Ровненский и Сарненский. Наибольшее количество избирателей проживает в Ровненском районе, 470 тысяч, поэтому в соответствующем совете будет 54 депутата. Все остальные районы будут иметь по 42 представителя в районных советах.

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Полномочия областных и районных советов сходны, но распространяются на разную территорию: область и район соответственно. В то же время едва ли не важнейшей их задачей и полномочием является одобрение бюджета. Соответствующий проект вносит на рассмотрение депутатов председатель государственной администрации – представитель государства на месте, которого назначает президент по представлению правительства.

Областные и районные бюджеты формируются за счет поступлений из государственного бюджета (субвенции, дотации) и налогов. Областной бюджет расходов Ровненской области по состоянию на 2019 год составил 7,1 миллиарда гривен, хотя по состоянию на 2016 год составил почти 5 миллиардов. После проведения реформы децентрализации средства, которые будут поступать в местные бюджеты, должны значительно вырасти и позволить им обеспечивать свою работу.

Эти средства распределяются между бюджетами общин на выполнение совместных социально-экономических, культурных или других программ, которые являются важными для развития региона, а также идут на поддержку и развитие областной и районной инфраструктуры, предприятий, дороги и тому подобное.

Важной сферой работы областных и районных советов является их сотрудничество с главами государственных администраций и властью в целом. Они могут требовать отчеты от глав государственных администраций, прокуроров или руководителя местного органа полиции, оспаривать решения президента, органов исполнительной власти, которые ограничивают полномочия депутатов и, что самое главное, могут объявить недоверие главе государственной администрации. В случае, если за это решение проголосуют две трети депутатов, то он должен уйти в отставку.

Этой процедурой пробовали воспользоваться депутаты облсовета в 2018 году, когда пытались выразить недоверие Алексею Муляренко. Проект соответствующего решения обнародовали на сайте областного совета. Воспользовались ею депутаты Гощанского совета, когда выразили недоверие Василию Романюку. Но поддержали соответствующее решение лишь 22 из 34 депутатов, поэтому глава государственной администрации не потерял должность автоматически.

Управление объектами совместной собственности территориальных общин тоже входит в сферу полномочий областных и районных советов. К ним относятся, в частности, предприятия, детсады, школы, интернаты, или же предприятия, предоставляющие коммунальные услуги. Например, к ведению Ровненского областного совета относится управление международным аэропортом Ровно, Ровненской областной универсальной научной библиотекой и Государственным историко-культурным заповедником Острога.

Территориальные общины Ровненщины

Формирование сильных и финансово способных территориальных общин является одной из основных задач реформы децентрализации. Ведь, к сожалению, в одиночку населенные пункты вряд ли имеют способность справиться с вызовами, но объединения нескольких сел, поселков или городов имеют на это больше шансов.



Заседание Ровненской обладминистрации

Как уже упоминалось ранее, в Ровненской области 64 территориальных общины: 11 городских, 13 поселковых и 40 сельских, в которых избиратели смогут избрать депутатов местного совета и главу общины.

Самой большой по количеству избирателей является Ровненская ОТО, где их зарегистрировано около 181 тысячи, а потому в горсовете будет 42 депутата. Второй крупнейшей по этому критерию общиноя является Сарненская ОТО с количеством избирателей свыше 46 тысяч и 34 депутата. В территориальных общинах, где менее 10 тысяч избирателей, будет всего 22 депутата. Это касается 47 общин Ровненской области.

Почему это все важно? Потому что эти люди будут решать локальные проблемы, которые волнуют людей. В частности, жителей Ровно волнуют медицинские учреждения, жилищно-коммунальные услуги, рабочие места, качественные дороги и борьба с коррупцией.

В сфере охраны здоровья органы местного самоуправления имеют полномочия осуществлять кадровое обеспечение и планирование сети коммунальных учреждений здравоохранения. Это означает, что именно они могут инициировать и финансировать создание, ликвидацию или реорганизацию больниц. Развитие, утепление, ремонт, закупка оборудования тоже могут зависеть от решения органов местного самоуправления. В больнице голые стены и недостающее оборудование? Не спешите спрашивать нардепов или президента, почему. Спросите сначала вашего местного депутата.

Органы местного самоуправления влияют и на сферу жилищно-коммунального хозяйства. Исполкомы могут устанавливать тарифы на вывоз бытовых отходов, парковки в черте города, проезд в общественном транспорте, услуги теплоснабжения (для предприятий, годовая выработка тепловой энергии которых не превышает 170 тысяч ГКал), централизованного водоснабжения и водоотведения (для предприятий с годовым объемом водоснабжения до 300 тысяч и водоотведения 200 тысяч куб/метров). В бюджете общины могут предусмотреть средства на содержание, ремонт или переложение новой жилищно-коммунальной инфраструктуры.

С рабочими местами дело хуже, поскольку ни Совет общины, ни глава общины не могут повлиять на государственную политику в сферах налогов, привлечения инвестиций или экономики. Но органы местного самоуправления могут регулировать ставку местных налогов, выделять потенциальным инвесторам и предпринимателям земли в аренду или же улучшать инфраструктуру. Это не гарантирует появление новых заводов, но будет мотивировать развивать бизнес в городе.

Также органы местного самоуправления могут создавать коммунальные предприятия, куда смогут нанимать работников, повышать их квалификацию либо же наоборот – переучивать тех, кто в этом нуждается, для других профессий.

Автомобильные дороги местного значения, пешеходные зоны, дорожки для велосипедов тоже находятся в ведении органов местного самоуправления. Развитие дорожной инфраструктуры можно проверить в генеральном плане города и стратегических программах, которые принимает местный совет. Средства из бюджета могут выделять на развитие, текущий или капитальный ремонт дорог, мостов и тротуаров, установка пандусов, занижение бордюров, ремонт межквартальных и внутриквартальных проездов и тому подобное.

Противодействие коррупции не является сферой ведения органов местного самоуправления. Для этого существуют Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд, которые занимаются чиновниками, или же просто полиция и прокуратура для широкого круга украинцев.

И органы местного самоуправления могут сделать максимально прозрачными процедуры принятия и реализации решений, проведения закупок, проведения общественных слушаний по вопросам, которые волнуют жителей. Чем прозрачнее процедуры – тем больше привлечение жителей к принятию решений и рост доверия к процессам. По результатам исследования организации Transparency International ровно находится лишь на 33 позиции в рейтинге прозрачности крупнейших городов Украины с результатом в 54,6 балла. Это более высокий результат, чем в целом по Украине.

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Но для того, чтобы реализовать эти все процессы, необходимы средства. И они есть. По состоянию на 2019 год Ровно осуществило расходов на 2,5 миллиарда гривен, Вараша – 630 миллионов, Дубно – 369 миллионов, Острог – 100 миллионов. Это значительные средства, которые должны идти на развитие города и повышение качества жизни жителей. После проведения реформы децентрализации размер бюджетов должен вырасти еще больше.

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И что делать?

Не забыть, что 25 октября будут проходить местные выборы. Президент далеко и один, нардепы всегда сконцентрированы на других вопросах да и вообще они имеют другие задачи. Больше всего развитием области, района и общин заинтересованы люди, которые в них живут.

Поэтому голосуйте разумно и ответственно, проверяйте программы кандидатов, за которых хотите голосовать, их прошлое, результаты работы и что они планируют. Помните, что именно эти люди будут вашими представителями следующие 5 лет. Вероятно, что от вашего голоса зависит, чьи интересы они будут защищать: ваши или свои.

Подробнее о полномочиях органов местного самоуправления можете прочитать по ссылке.

Автор: Олег Савичук, аналитик Центра совместных действий для издания Ровно Вечернее