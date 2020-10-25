Мэр Львова Андрей Садовый смог проголосовать на местных выборах 25 октября лишь со второй попытки. Сперва ему пришлось пережить настоящую эпопею с поисками паспорта.

Утром в день выборов львовский лидер не смог найти свой паспорт. Об этом Садовый сообщил на своей странице в фейсбуке.

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Первый раз он пришел на избирательный участок с загранпаспортом. Однако члены комиссии не позволили мэру проголосовать. Садовый пошутил, что на этот раз лишь сопровождал на участок свою жену Екатерину Кит-Садовую.

Что известно о поисках паспорта

Отыскать паспорт мэру Львова помогла его теща – Мария Михайловна. Садовый написал, что она взяла кризисную ситуацию под свой контроль, организовала поиски и достигла результата. Иначе неизвестно, чем бы все закончилось.

Хорошая теща на вес золота!

– заявил Садовый.

К счастью, мэр Львова успел прийти на избирательный участок и проголосовать. Садовый признался, что паспорт нашли среди книг.

Слава Богу, проголосовал! Дважды выстоял в очереди, но свой гражданский долг выполнил. Еще раз спасибо девушкам за бдительность. Сегодня мы полдня искали мой украинский паспорт. Если бы теща не взяла это в свои руки, неизвестно, как бы все закончилось,

– рассказал мэр Львова.

Садовый подчеркнул, что нужно иметь убедительную позицию, чтобы прийти и, выстояв в очереди, проголосовать на местных выборах.

Смотрите, как Садовый со второй попытки проголосовал: