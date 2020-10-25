Хорошая теща на вес золота: Садовый в день выборов проголосовал лишь со второй попытки
Мэр Львова Андрей Садовый смог проголосовать на местных выборах 25 октября лишь со второй попытки. Сперва ему пришлось пережить настоящую эпопею с поисками паспорта.
Утром в день выборов львовский лидер не смог найти свой паспорт. Об этом Садовый сообщил на своей странице в фейсбуке.
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Первый раз он пришел на избирательный участок с загранпаспортом. Однако члены комиссии не позволили мэру проголосовать. Садовый пошутил, что на этот раз лишь сопровождал на участок свою жену Екатерину Кит-Садовую.
Что известно о поисках паспорта
Отыскать паспорт мэру Львова помогла его теща – Мария Михайловна. Садовый написал, что она взяла кризисную ситуацию под свой контроль, организовала поиски и достигла результата. Иначе неизвестно, чем бы все закончилось.
Хорошая теща на вес золота!
– заявил Садовый.
К счастью, мэр Львова успел прийти на избирательный участок и проголосовать. Садовый признался, что паспорт нашли среди книг.
Слава Богу, проголосовал! Дважды выстоял в очереди, но свой гражданский долг выполнил. Еще раз спасибо девушкам за бдительность. Сегодня мы полдня искали мой украинский паспорт. Если бы теща не взяла это в свои руки, неизвестно, как бы все закончилось,
– рассказал мэр Львова.
Садовый подчеркнул, что нужно иметь убедительную позицию, чтобы прийти и, выстояв в очереди, проголосовать на местных выборах.
Смотрите, как Садовый со второй попытки проголосовал: