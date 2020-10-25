Мер Львова Андрій Садовий зміг проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня лише з другої спроби. Спершу йому довелося пережити справжню епопею з пошуками паспорта.

Вранці у день виборів львівський лідер не зміг знайти свій паспорт. Про це Садовий повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

Зауважте Як відбуваються місцеві вибори в Україні

Вперше він прийшов на виборчу дільницю із закордонним паспортом. Однак члени комісії не дозволили мерові проголосувати. Садовий пожартував, що цього разу лише супроводжував на дільницю свою дружину Катерину Кіт-Садову.

Що відомо про пошуки паспорта

Відшукати паспорт мерові Львова допомогла його теща – Марія Михайлівна. Садовий написав, що вона взяла кризову ситуацію під свій контроль, організувала пошуки і досягла результату. Інакше невідомо, чим би все закінчилося.

Файна теща на вагу золота!

– заявив Садовий.

На щастя мер Львова встиг прийти на виборчу дільницю та проголосувати. Садовий зізнався, що паспорт знайшли серед книжок.

Слава Богу, проголосував! Двічі вистояв у черзі, але свій громадянський обов’язок виконав. Ще раз дякую дівчатам за пильність. Сьогодні ми пів дня шукали мій український паспорт. Якщо би теща не взяла це в свої руки, невідомо, як би все закінчилося.

– розповів мер Львова.

Садовий наголосив, що потрібно мати переконливу позицію, щоб прийти і, вистоявши у черзі, проголосувати на місцевих виборах.

Дивіться, як Садовий з другої спроби проголосував: