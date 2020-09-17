Проведение досрочных местных выборов в Украине грозит укреплением позиций криминалитета в органах местного самоуправления, считает лидер партии "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый.

Андрей Садовый в интервью агентству "Интерфакс-Украина" отметил, что Владимир Зеленский не сможет за полтора месяца выстроить систему в правоохранительных органах, которая сделала бы невозможным поход криминалитета еще большей колонной в местную власть.

Читайте также: Нужно думать о том, как построить страну, в которой хочется жить, – Садовый

"Если спросите у людей на улице, они скажут, что нужны немедленно выборы, всех выгнать. Такой сейчас тренд", – сказал Садовый.

По словам политика, сейчас криминалитет усиливает свое влияние на органы местного самоуправления, а "молчаливое согласие" Верховной Рады дает этому легитимность.

Поэтому досрочные выборы в органы местного самоуправления могут укрепить позиции криминалитета и зацементировать их там. И они к этому готовы. Они готовы к выборам завтра. Готово ли к этому гражданское общество и его представители? Это очень большой вопрос,

– заявил он.

При этом Садовый отметил, что "будет искушение провести досрочные местные выборы".

В Офисе президента Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления. Это могут сделать для того, чтобы "полностью изменить систему власти".

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. В этот день будут выбирать депутатов и глав городских, районных, сельских и поселковых советов. Результаты выборов должны обнародовать не позднее, чем 9 ноября.