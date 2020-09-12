Проведення дострокових місцевих виборів в Україні загрожує зміцненням позицій криміналітету в органах місцевого самоврядування, вважає лідер партії "Самопоміч", мер Львова Андрій Садовий.

Андрій Садовий в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" зазначив, що Володимир Зеленський не зможе за півтора місяця вибудувати систему в правоохоронних органах, яка зробила б неможливим похід криміналітету ще більшою колоною до місцевої влади.

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"Якщо запитаєте у людей на вулиці, вони скажуть, що потрібні негайно вибори, всіх вигнати. Такий зараз тренд", – сказав Садовий.

За словами політика, наразі криміналітет підсилює свій вплив на органи місцевого самоврядування, а "мовчазна згода" Верховної Ради дає цьому легітимність.

Тому дострокові вибори до органів місцевого самоврядування можуть зміцнити позиції криміналітету і зацементувати їх там. І вони до цього готові. Вони готові до виборів завтра. Чи готове до цього громадянське суспільство та його представники? Це дуже велике запитання,

– заявив він.

При цьому Садовий зазначив, що "буде спокуса" провести дострокові місцеві вибори.

В Офісі президента Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування. Це можуть зробити для того, аби "повністюзмінити систему влади".

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. В цей день обиратимуть депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад. Результати виборів повинні оприлюднити не пізніше, ніж 9 листопада.