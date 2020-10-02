Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок собрался стать мэром Борисполя. В 2019 году он публично поссорился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства назвал чиновника "разбойником" и выгнал из зала.

Годунок баллотируется от "Радикальной партии Олега Ляшко". Об этом сообщили на сайте ЦИК.

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Годунок хочет стать мэром, но не указывает свою судимость

Интересно, что кандидат в мэры не указал, что у него была судимость. Хотя в 2002 году Святошинский райсуд Киева приговорил Годунка к 5 годам заключения. Он был водителем машины "Беркута" и участвовал в квартирных кражах.

Позже Годунка освободили от наказания, зато установили испытательный срок на 3 года и возмещение причиненного вреда.

Однако понятно, почему Годунок не указал информации о своей судимости – по закону, она считается погашенной после завершения срока наказания.

Годунок баллотируется от "Радикальной партии Олега Ляшко" / Скриншот с сайта ЦИК

Политическая деятельность Годунка

Ранее в 2004 году Годунок был членом партии "Пора". В офисе этой партии СБУ проводила обыск. Там нашли взрывчатку. Члены "Поры" заявляли, что ее "подбросили" сами правоохранители.

Также Годунок был активистом Украинской Народной Партии – блок "Наша Украина" – и принимал участие в охране студенческой акции.

Кто еще баллотируется на пост мэра Борисполя

На мэрское кресло в Борисполе претендуют 18 кандидатов. Среди них и действующий глава города Анатолий Федорчук.

В мэры Борисполя баллотируется аж 3 Федорчуков / Скриншот с сайта ЦИК

Коротко о ссоре Годунка и Зеленского

В июле 2019 года Зеленский в Борисполе заставил Годунка покинуть официальную встречу.

Президент нашел информацию о судимости секретаря Бориспольского горсовета и закричал ему: "Выйди отсюда, разбойник!".

Годунок выходить не хотел и начал спорить с президентом. Позже секретаря под руки вывели охранники Зеленского.

Секретарь горсовета заявлял, что будет судиться с президентом. Однако он очень быстро передумал – прошел лишь день.

В сентябре 2019 года Годунку сообщили о подозрении в хулиганстве. Он в помещении Бориспольского горсовета подрался с активистом Игорем Петровскисом.

Смотрите видео ссоры Зеленского с Годунком: