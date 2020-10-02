Секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок зібрався стати мером Борисполя. У 2019 році він публічно посварився з Президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави назвав чиновника "розбійником" і вигнав з зали.

Годунок балотується від "Радикальної партії Олега Ляшка". Про це повідомили на сайті ЦВК.

Читайте також "Слуга народу" висунула кандидата у мери Миколаєва, який виправдовує Путіна: той вже знявся з виборів

Годунок хоче стати мером, але не вказує свою судимість

Цікаво, що кандидат в мери не вказав, що в нього була судимість. Хоча у 2002 році Святошинський райсуд Києва засудив Годунка до 5 років ув'язнення. Він був водієм машини "Беркута" та брав участь у квартирних крадіжках.

Пізніше Годунка звільнили від покарання, натомість встановили випробувальний термін на 3 роки та відшкодування завданої шкоди.

Проте зрозуміло, чому Годунок не вказав інформації про свою судимість – за законом, вона вважається погашеною після завершення терміну покарання.



Годунок балотується від "Радикальної партії Олега Ляшка" / Скріншот з сайту ЦВК

Політична діяльність Годунка

Раніше у 2004 році Годунок був членом партії "Пора". В офісі цієї партії СБУ проводила обшук. Там знайшли вибухівку. Члени "Пори" заявляли, що її "підкинули" самі правоохоронці.

Також Годунок був активістом Української Народної Партії – блок "Наша Україна" – та брав участь в охороні студентської акції.

Хто ще балотується на посаду мера Борисполя

На мерське крісло у Борисполі претендують 18 кандидатів. Серед них і чинний глава міста Анатолій Федорчук.



В мери Борисполя балотується аж 3 Федорчуків / Скріншот з сайту ЦВК

Коротко про сварку Годунка та Зеленського

У липні 2019 року Зеленський у Борисполі змусив Годунка покинути офіційну зустріч.

Президент знайшов інформацію про судимість секретаря Бориспільської міськради та закричав до нього: "Вийди отсюда, розбійник!" .

. Годунок виходити не хотів і почав сперечатись з президентом. Пізніше секретаря під руки вивели охоронці Зеленського.

Секретар міськради заявляв, що буде судитися з президентом. Проте він дуже швидко передумав – минув лише день.

У вересні 2019 року Годунку повідомили про підозру у хуліганстві. Він у приміщенні Бориспільської міськради побився з активістом Ігорем Пєтровскісом.

Дивіться відео сварки Зеленського з Годунком: