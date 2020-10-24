500 гривень за голос: мережу підкупу виборців викрили в Кропивницькому – фото
У Кропивницькому напередодні місцевих виборів поліція викрила мережу підкупу виборців. За підтримку однієї з політичних партій та її кандидатів у депутати зловмисники пропонували 500 гривень.
Незаконною діяльністю займалася велика злочинна група. Про це повідомляє пресслужба МВС.
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Що відомо про схему підкупу виборців у Кропивницькому
- Одного з її учасників затримали сьогодні під час передачі виборцям 1800 гривень. Це мав бути завдаток напередодні голосування.
- Зараз правоохоронці проводять розслідування за частиною 4 статті 160 Кримінального кодексу України. Фігурантам справи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.
Вилучені гроші в зловмисника / Фото Нацполіції
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