У Кропивницькому напередодні місцевих виборів поліція викрила мережу підкупу виборців. За підтримку однієї з політичних партій та її кандидатів у депутати зловмисники пропонували 500 гривень.

Незаконною діяльністю займалася велика злочинна група. Про це повідомляє пресслужба МВС. До теми Продати голос за 500 гривень: у Борисполі викрили мережу підкупу виборців Що відомо про схему підкупу виборців у Кропивницькому Одного з її учасників затримали сьогодні під час передачі виборцям 1800 гривень. Це мав бути завдаток напередодні голосування.

Зараз правоохоронці проводять розслідування за частиною 4 статті 160 Кримінального кодексу України. Фігурантам справи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.

Вилучені гроші в зловмисника / Фото Нацполіції Зверніть увагу! Поліція відкрила 622 кримінальні справи за порушення, пов'язані з виборчим процесом, який стартував 5 вересня. Всього правоохоронці отримали 7 877 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.



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Що українці думають про "подарунки" кандидатів на виборах / Інфографіка 24 каналу