Президентская партия "Слуга народа", которая сейчас имеет монобольшинство в Верховной Раде, готовит перезагрузку на местные выборы. однако со слоганом вместо "Сделаем вместе" там еще не определились.

Сейчас в партии работают над стратегией строительства региональных штабов и структуры, об этом сказал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью "Украинской правде".

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Там решают, как объединить все заинтересованные стороны и определить направление движения. Арахамия также пока не знает, как будет звучать новый медийный слоган.

Мы сейчас видим много негатива в регионах, где люди говорят: "Мы приходим в ваши офисы, а у вас – полная неопределенность". И это действительно так, но до конца февраля мы будем иметь четкую стратегию с ответственными лицами, которые будут разворачивать эту партийную систему по Украине,

– пояснил он.

Работу возглавляет Александр Корниенко, а в штабе работают социологи, журналисты, политтехнологи. "В Слуге народа" на местных выборах обещают перезагрузку.

"Нас сейчас упрекают, говорят: "У вас же вся власть, но вы ничего не делаете, я вот живу и у меня в городе – ямы на дорогах". А это на местном уровне, мы на него почти не влияем сейчас, кроме силового блока", – добавил Арахамия.

Что нужно знать о местных выборах 2020?

Очередные местные выборы в Украине должны состояться осенью 2020 года. На них будут избираться главы и советы большинства населенных пунктов Украины, а также члены областных советов.



Участия в очередных выборах не будут принимать только те населенные пункты, которые сформировали свои органы местного самоуправления после 2015 года – в рамках закона о децентрализации власти и путем образования ОТГ.