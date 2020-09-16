Що "Слуга народу" готує на місцеві вибори 2020
Президентська партія "Слуга народу", яка зараз має монобільшість у Верховній Раді, готує перезавантаження на місцеві вибори. однак зі слоганом замість "Зробимо їх разом" там ще не визначилися.
Наразі у партії працюють над стратегією будівництва регіональних штабів та структури, про це сказав керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю "Українській правді".
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Там вирішують, як поєднати усі зацікавлені сторони і визначити напрямок руху. Арахамія також наразі не знає, як звучатиме новий медійний слоган.
Ми зараз бачимо багато негативу в регіонах, де люди кажуть: "Ми приходимо до ваших офісів, а у вас – повна невизначеність". І це дійсно так, але до кінця лютого ми матимемо чітку стратегію з відповідальними особами, які будуть розгортати цю партійну систему по Україні,
– пояснив він.
Роботу очолює Олександр Корнієнко, а в штабі працюють соціологи, медійники, політтехнологи. "У Слузі народу" на місцевих виборах обіцяють перезавантаження.
"Нам докоряють зараз, кажуть: "У вас же вся влада, але ви нічого не робите, я ось живу й у мене в місті – ями на дорогах". А це на місцевому рівні, ми на нього майже не впливаємо зараз, окрім силового блоку", – додав Арахамія.
Що треба знати про місцеві вибори 2020?Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися восени 2020 року. На них обиратимуться голови та ради більшості населених пунктів України, а також члени обласних рад.
Участі у чергових виборах не братимуть лише ті населені пункти, які сформували свої органи місцевого самоврядування після 2015 року – у межах закону про децентралізацію влади та шляхом утворення ОТГ.