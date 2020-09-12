Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что реформа децентрализации должна завершиться уже до конца 2020 года. Мол, финальным этапом реформы должно быть проведение местных выборов.

О таких планах Денис Шмыгаль заявил во время своего брифинга по случаю 100 дней работы на посту Премьер-министра Украины, сообщает 24 канал.

К слову Зеленский объявил финишную прямую в реформе децентрализации: что это означает

Сейчас еще продолжается дискуссия между центральной властью и властью в регионах относительно формирования районов. Это станет этапом завершения основного процесса реформы децентрализации.

Сейчас уже существует проект формирования новых районов во всех областях Украины. Ознакомиться с этим проектом можно на сайте децентрализации.

Эта реформа даст толчок для территориального и административного развития общин. Эта реформа будет завершена осенью этого года путем проведения местных выборов,

– резюмировал Денис Шмыгаль.

Реформа децентрализации в Украине: коротко

Эта реформа стартовала в 2014 году вскоре после Революции Достоинства. Сначала ее главным идеологом был пятый президент Петр Порошенко, а впоследствии и премьер Владимир Гройсман. После смены власти реформу успешно продолжила команда Владимира Зеленского.

Суть реформы предусматривает создание на всей территории страны отдельных территориальных общин – объединений ближайших городов, маленьких городков, поселков и сел. Вместе с объединением общинам предоставляется и часть денег, которые раньше шли налогами в государственный бюджет.

Ключевой целью реформы является то, чтобы люди получили деньги на местах и самостоятельно могли решать, куда их вкладывать и что строить в своем населенном пункте в первую очередь.

Сам процесс формирования ОТО длится уже 6 лет. С 2014 года общины могли добровольно объединяться, получая преференции из госбюджета. Он должен завершиться после местных выборов 25 октября 2020 года, когда украинцы будут выбирать не мэров и сельских голов, а руководителей ОТО.



Карта формирования ОТО в Украине / Фото с сайта децентрализации