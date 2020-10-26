В предвыборном штабе Виталия Кличко говорят, что он останется в кресле мэра Киева. Более того, для этого даже не понадобится второй тур голосования.

Глава избирательного штаба УДАРа Оксана Продан сообщила, что Виталий Кличко набирает 50,9% избирателей голосов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Есть уже 99% участков, которые предоставили свою информацию, о том, кто и сколько получил – кандидаты в мэры и политические силы на выборах в Киеве. Согласно этим данным, которые у нас есть, в соответствии с параллельным подсчетом, Виталий Кличко получит 50,9%,

– сказала Продан.

Сколько получили остальные кандидаты: данные УДАРа

Александр Попов – ОПЗЖ – 9,5%;

Сергей Притула – "Голос" – 7,9%;

Сергей Кучеренко – "Батькивщина" – 6,4%.

Что касается партии УДАР, то Продан сообщила, что политсила проходит в Киевсовет с результатом 19,7%.

Какие результаты экзитполов

Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", Кличко стал лидером первого тура голосования. Однако действующий мэр не набрал 50%, поэтому ему придется посоревноваться во втором туре с Александром Поповым.

Экзитполы на выборах мэра Киева:

Виталий Кличко, действующий мэр Киева, партия "УДАР" – 47,8%,

Александр Попов, ОПЗЖ – 8,6%,

Сергей Притула, "Голос" – 8,3%,

Ирина Верещук, "Слуга народа" – 8%,

Алексей Кучеренко, "Батькивщина" – 6,3%,

Андрей Пальчевский, самовыдвиженец – 4,5%,

Подробно о местных выборах можно прочитать здесь.



Результаты экзитполов в Киеве / Инфографика 24 канала