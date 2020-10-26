У передвиборному штабі Віталія Кличка кажуть, що він залишиться у кріслі мера Києва. Ба більше, для цього навіть не знадобиться другий тур голосування.

Голова виборчого штабу УДАРу Оксана Продан повідомила, що Віталій Кличко набирає 50,9% виборців голосів. Про це інформує Інтерфакс-Україна.

До теми Як проголосували на місцевих виборах у великих містах України: результати екзитполів

Маємо уже 99% дільниць, які надали свою інформацію, про те, хто і скільки отримав – кандидати в мери і політичні сили на виборах в Києві. Згідно з цими даними, які в нас є, відповідно до паралельного підрахунку, Віталій Кличко отримає 50,9%,

– сказала Продан.

Скільки отримали решту кандидатів: дані УДАРу

Олександр Попов – ОПЗЖ – 9,5%;

Сергій Притула – "Голос" – 7,9%;

Сергій Кучеренко – "Батьківщина" – 6,4%.

Щодо партії УДАР, то Продан повідомила, що політсила проходить в Київраду з результатом 19,7%.

Які результати екзитполів

Згідно з результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", Кличко став лідером першого туру голосування. Проте чинний мер не набрав 50%, тому йому доведеться позмагатись у другому турі з Олександром Поповим.

Екзитполи на виборах мера Києва:

Віталій Кличко, чинний мер Києва, партія "УДАР" – 47,8%,

Олександр Попов, ОПЗЖ – 8,6%,

Сергій Притула, "Голос" – 8,3%,

Ірина Верещук, "Слуга народу" – 8%,

Олексій Кучеренко, "Батьківщина" – 6,3%,

Андрій Пальчевський, самовисуванець – 4,5%,

Детально про місцеві вибори можна прочитати тут.



Результати екзитполів у Києві / Інфографіка 24 каналу