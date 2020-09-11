Сергей Притула призвал активных людей, которые считают, что могут что-то изменить в жизни страны, идти в политику. Мол, это разорвет круг, когда люди не хотят голосовать за так называемых "старых политиков".

Свое обращение украинский шоумен, общественный активист и волонтер Сергей Притула опубликовал в своем Фейсбуке.

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Об этом он рассказал в контексте предстоящих местных выборов. Волонтер отметил, что в украинском обществе есть два мнения, которые напрямую противоречат друг другу.

Первое – это то, что политика грязное дело, а порядочным людям там нечего делать. Мол, политика их испортит, они станут плохими и вообще лучше, чтобы каждый занимался тем, чем занимается,

– подчеркнул Сергей Притула.

В то же время есть и вторая мысль о том, что якобы нет смысла идти на выборы, потому что "выбирать не из кого". Активист уверен, что это странный бег по кругу и отсутствие логики – когда людям не нравится власть, потому что она "грязная и преступная", но за других людей они не готовы голосовать, ведь "система их испортит".

"Я сейчас обращаюсь к активной сознательной части общества – волонтерам, активистам, экологам, зоозащитникам, учителям, врачам, экономистам, юристам, айтишникам. Люди, идите на выборы!" – отметил общественный активист.

При этом он отмечает, что активным людям стоит идти на выборы не только для того, чтобы выбирать кого-то, но и чтобы их самих выбирали. Для этого он предлагает "штурмовать" партийные офисы тех политсил, которые каждому по душе.

Особенно тех, кто испытывает сейчас кадровый голод. Где-то вам откажут, а где-то – оторвут с руками и ногами. Если вам какая-то партия откажет, то громко об этом расскажите. Тогда люди спросят у партии, почему она отказала адекватному человеку,

– заявил Притула.

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Он отметил, что партии прежде должны защищать интересы общества, а не "партийных боссов или спонсоров". Активист также спросил, если через несколько лет, когда ничего не изменится, не будут ли люди жалеть, что у них был шанс что-то изменить, но они им не воспользовались.

"Поэтому идите и побеждайте. Даже если вы не победите – не беда. Вы наберетесь опыта к следующим выборам. Главное – вы покажете людям, что у них есть альтернатива. Если вы любите свой город или село, то отбросьте все сомнения", – резюмировал волонтер.

Обращение Сергея Притулы: смотрите видео

Местные выборы 2020: коротко