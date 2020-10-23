Партия бывшего председателя СБУ Игоря Смешко "Сила и честь" потерпела болезненное фиаско на парламентских выборах-2019. Сейчас политсила снова показывает хорошие рейтинги и планирует взять реванш на местных выборах 25 октября 2020 года.

Политическая партия "Сила и Честь" стала известной широкой публике в 2019 году. Тогда оказалось, что у кандидата в президенты Игоря Смешко есть не только товарищ-пиарщик Дмитрий Гордон, но и собственная политсила. Более того – она ​​имеет долгую историю партийного строительства и собственный взгляд на реформирование системы государственного управления.

С чем партия "Сила и честь" идет на местные выборы 2020 – читайте в материале сайта 24 канала.

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История создания

Политическая партия зарегистрирована в декабре 2004 года. В 2009-м ее возглавил бывший глава СБУ времен президента Кучмы – Игорь Смешко.

Основу партии составили влиятельные пенсионеры-силовики, а также несколько действующих чиновников. Кроме Смешко это генерал Александр Кихтенко, который непродолжительное время был председателем Донецкой ОГА в 2014 году.

Большую часть своей жизни "Сила и честь" была чем-то вроде клуба для обсуждения, партия не решалась принимать участие в выборах, объясняя это нехваткой финансирования.

В 2010 году партия попробовала силы на местных выборах и даже делегировала двух депутатов в Черниговский облсовет. Долгое время это был самый высокий успех политсилы.

На парламентских выборах 2014 года "Сила и честь" набрала мизерные 0,08% голосов и на время исчезла с политической арены. На местных выборах-2015 представители партии получили 4 депутатских мандата, но обязаны успехом были скорее себе, чем политической силе, к которой были приписаны.

Эффект Гордона

Популярность партии и ее лидера стремительно выросла накануне президентских выборов 2019 года. Не последнюю роль в предвыборной агитации сыграл журналист Дмитрий Гордон, который сначала публично поддерживал Игоря Смешко, а на парламентских выборах возглавил предвыборный штаб политсилы. Также Смешко и его партию активно пиарили телеканалы с орбиты Виктора Медведчука – 112 Украина, ZIK и другие.



Дмитрий Гордон и Игорь Смешко / Фото korupciya.com

Медийная поддержка кандидата пошла ему на пользу – Смешко без труда получил 6,04% голосов и стал одной из сенсаций первого тура. Впрочем, монетизировать этот успех "Сила и честь" не смогла. После президентских выборов внутри партии произошел раскол. Причиной стал список "Силы и чести", который, как заявляли члены партии, формировался "в ручном режиме". Как следствие, была проведена партийная чистка, и с формулировкой "за попытку раскола и дискредитации" с политсилы выгнали заместителя лидера – генерала Александра Кихтенко и нескольких руководителей региональных отделений.

Сегодня Смешко баллотируется на должность Киевского городского председателя – Гордон так же его поддерживает. "Сила и честь", по результатам опросов, может преодолеть 5% барьер и в будущем попасть в Верховную Раду. Впрочем, перед этим партия должна пройти испытание местными выборами 25 октября 2020 года.

Идеология партии

Партия "Сила и Честь" определяет себя неоконсерваторами. В ряды политсилы входят конституционные демократы, которые прежде всего отстаивают верховенство права и Конституции. "Сила и честь" декларирует "западный выбор" и курс на вступление Украины в НАТО.

Лидеры партии

Председатель партии "Сила и Честь" – украинский военный и экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

Первый заместитель председателя партии – генерал-лейтенант и доктор юридических наук Владимир Тимошенко, второй заместитель – полковник Александр Хоренженко.

Также в проводе другие статусные военные пенсионеры.

Рейтинг партии

Согласно опросу киевлян, "Сила и Честь" является одним из лидеров среди внепарламентских партий. За политсилу готовы отдать голоса 5,5% избирателей столицы.

При этом партия не делает фактически ничего, а весь медийный шум вокруг нее – только держится на Гордоне и его активном промо.



Забавная реклама – примета избирательной кампании-2020 / Фото соцсети

Во Львове партию поддерживает 3,4% избирателей, среди жителей Днепра этот процент составляет 1,7% опрошенных.

В целом, по результатам сентябрьского опроса 2020 года, партия может получить около 3,2% голосов по всей Украине.

Программа

В предвыборной программе партии "Сила и Честь" указано, что "Украина нуждается в фундаментальных переменах для обеспечения надлежащего баланса между полномочиями органов государственной власти".

Поэтому среди основных шагов партии:

ликвидация конституционного конфликта политических интересов между должностями Президента и Премьер-министра;

создание двухпалатного парламента;

начало административно-территориальной реформы Украины;

внедрение системы социальных лифтов для карьерного роста;

демонополизация, деолигархизация, деофшоризация, дерегулирование и детенизация экономических отношений для укрепления внутреннего рынка и восстановления социальной справедливости;

проведение эффективной земельной реформы и открытие рынка земли – модернизация и создание новой транспортной инфраструктуры, включая сухопутный, воздушный, морской и речной пути сообщения;

введение реальных реформ в Вооруженных Силах Украины с наращиванием боевой и оперативной способности;

борьба с коррупцией;

инициирование разработки государственной экологической программы "Чистая вода, чистый воздух, чистая окружающая среда".

сосредоточение на реализации евро– и евроатлантического интеграционного курса, а также формирование новой концепции отношений с РФ, направленной на прекращение боевых действий на Востоке Украины.



"Смешкомобиль" – одна из фишек кампании-2020 / Фото пресс-службы партии "Сила и честь"

"Сила и честь" на местных выборах-2020

Рекламная кампания партии на местных выборах была довольно скромной. Среди главных фишек – "смешкомобиль", а также билборды, надписи на которых легко вводят в заблуждение. Главная надежда – Гордон.