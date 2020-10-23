Партія колишнього голови СБУ Ігоря Смешка "Сила і честь" зазнала болючого фіаско на парламентських виборах-2019. Нині політсила знову показує добрі рейтинги й планує реваншуватися на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

Політична партія "Сила і Честь" стала відомою широкому загалу в 2019 році. Тоді виявилось, що у кандидата в президенти Ігоря Смешка є не лише товариш-піарник Дмитро Гордон, але й власна політсила. Ба більше – вона має довгу історії партійного будівництва та власний погляд на реформування системи державного управління.

З чим партія "Сила і честь" йде на місцеві вибори 2020 – читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

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Історія створення

Політична партія зареєстрована в грудні 2004 року. У 2009-му її очолив колишній голова СБУ часів президента Кучми – Ігор Смешко.

Основу партії склали впливові пенсіонери-силовики, а також декілька чинних чиновників. Крім Смешка це генерал Олександр Кіхтенко, що нетривалий час був головою Донецької ОДА в 2014 році.

Більшу частину свого життя "Сила й честь" була чимось на кшталт клубу для обговорення, партія не наважувалась брати участь у виборах, пояснюючи це браком фінансування.

В 2010 році партія спробувала сили на місцевих виборах й навіть делегували двох депутатів до Чернігівської облради. Тривалий час це був найвищий успіх політсили.

На парламентських виборах 2014 року "Сила й честь" набрала мізерні 0,08% голосів й на певний час зникла з політичної арени. На місцевих виборах-2015 представники партії здобули 4 депутатські мандати, але зобов'язані успіхом були швидше собі, ніж політичній силі, до якої були приписані.

Ефект Гордона

Популярність партії та її лідера стрімко зросли напередодні президентських виборів 2019 року. Не останню роль в передвиборчій агітації відіграв журналіст Дмитро Гордон, який спершу публічно підтримував Ігоря Смешка, а на парламентських виборах очолив передвиборчий штаб політсили. Також Смешка та його партію активно піарили телеканали з орбіти Віктора Медведчука – 112 Україна, ZIK та інші.



Дмитро Гордон й Ігор Смешко / Фото korupciya.com

Медійна підтримка кандидата пішла йому на користь – Смешко без зайвих зусиль здобув 6,04% голосів і став однією з сенсацій першого туру. Втім, монетизувати цей успіх "Сила і честь" не змогла. Після президентських виборів всередині партії стався розкол. Причиною став список "Сили і честі", який, як заявляли члени партії, формувався "в ручному режимі". Як наслідок, була проведена партійна чистка, і з формулюванням "за спробу розколу і дискредитацію" з політсили вигнали заступника лідера – генерала Олександра Кіхтенка та кількох керівників регіональних відділень.

Сьогодні Смешко балотується на посаду Київського міського голови – Гордон так само його підтримує. "Сила і честь", за результатами опитувань, може здолати 5% бар'єр та в майбутньому потрапити до Верховної Ради. Втім, перед цим партія має пройти випробування місцевими виборами 25 жовтня 2020 року.

Ідеологія партії

Партія "Сила і Честь" визначає себе неоконсерваторами. До лав політсили входять конституційні демократи, які насамперед відстоюють верховенство права і Конституції. "Сила і честь" декларує "західний вибір" та курс на вступ України до НАТО.

Лідери партії

Голова партії "Сила і Честь" – український військовий та ексголова Служби безпеки України Ігор Смешко.

Перший заступник голови партії – генерал-лейтенант і доктор юридичних наук Володимир Тимошенко, другий заступник – полковник Олександр Хоренженко.

Також у проводі інші статусні військові пенсіонери.

Рейтинг партії

Згідно з опитуванням киян, "Сила і Честь" є одним з лідерів серед позапарламентських партій. За політсилу готові віддати голоси 5,5% виборців столиці.

При цьому партія не робить фактично нічого, а весь медійний шум навколо неї – виключно тримається на Гордоні та його активному промо.



Кумедна реклама – прикмета виборчої кампанії-2020 / Фото соцмережі

У Львові партію підтримує 3,4% виборців, серед жителів Дніпра цей відсоток становить 1,7% опитаних.

Загалом, за результатами вересневого опитування 2020 року, партія може здобути близько 3,2% голосів по всій Україні.

Програма

У передвиборчій програмі партії "Сила і Честь" зазначено, що "Україна потребує фундаментальних змін задля забезпечення належного балансу між повноваженнями органів державної влади".

Тому серед основних кроків партії:

ліквідація конституційного конфлікту політичних інтересів між посадами Президента і Прем'єр-міністра;

створення двопалатного парламенту;

започаткування адміністративно-територіальної реформи України;

впровадження системи соціальних ліфтів для кар'єрного зростання;

демонополізація, деолігархізація, деофшоризація, дерегуляція та детінізація економічних відносин для зміцнення внутрішнього ринку та відновлення соціальної справедливості;

проведення ефективної земельної реформи та започаткування ринку землі — модернізацію і створення нової транспортної інфраструктури, включаючи сухопутний, повітряний, морський і річковий шляхи сполучення;

запровадження реальних реформ у Збройних Силах України із нарощуванням бойової та оперативної здатності;

боротьба з корупцією;

ініціювання розробки державної екологічної програми "Чиста вода, чисте повітря, чисте довкілля".

зосередження на реалізації євро- і євроатлантичного інтеграційного курсу, а також формування нової концепції відносин із РФ, спрямованої на припинення бойових дій на Сході України.



"Смешкомобіль" – одна з фішок кампанї-2020 / Фото пресслужба партії "Сила і честь"

"Сила і честь" на місцевих виборах-2020

Рекламна кампанія партії на місцевих виборах була доволі скромною. Серед головних фішок – "смешкомобіль", а також білборди, написи на яких легко вводять в оману. Головна надія – Гордон.