Экс-глава СБУ и глава виртуальной партии "Сила и честь" Игорь Смешко стал кандидатом в мэры Киева и возглавил список своей политсилы на выборах в Киевсовет. Имеет ли шансы Смешко снова удивить на выборах – читайте в материале.

Сайт 24 канала собрал основные факты о карьере, общественной и политической деятельности лидера партии "Сила и Честь" Игоря Смешко, который является кандидатом на пост мэра Киева на выборах 25 октября 2020 года.

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Биография Смешко

Игорь Смешко родился в райцентре Христиновка Черкасской области 17 августа 1955 года.

В 1972 году окончил христиновскую среднюю школу №1. С 1972 по 1977 учился в Киевском высшем зенитно-ракетном инженерном училище им. Кирова (ныне расформировано) по специальности "военный инженер-радиотехник". В 1982 году окончил адъюнктуру своей alma mater и в этом же году начал преподавательскую деятельность. В 1991 году окончил докторантуру Военной академии противовоздушной обороны Сухопутных войск имени маршала Василевского (также ныне существует), где получил ученую степень доктора наук по военной кибернетике.

После окончания обучения в Национальной академии обороны Украины в 2000 году, получил степень магистра государственного военного управления. В 2002 году добавил себе в резюме диплом юриста ведущего вуза страны – Киевского национального университета имени Шевченко.

В официальной биографии политика указано, что он прошел курсы в высшей школе правительственного управления им. Джона Кеннеди при Гарвардском университете, специальную программу для руководителей разведывательных органов стран-участниц программы НАТО и спецкурс в Национальном королевском оборонном колледже Великобритании.

Смешко написал в соавторстве более 100 научных работ, а также был разработчиком изобретений в области проектирования головок самонаведения управляемых ракет и систем управления высокоточным оружием.

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Игорь Смешко женат на юристке Юлии Михайловне Смешко, на которую записана большая часть имущества семьи. Супруги воспитывают двух сыновей.

Семья Смешко владеет консалтинговой компанией. Делами организации занимается жена политика.

Карьера

Военная служба Смешко началась в 1972 году, когда он поступил в вуз.

После развала СССР военный-теоретик стал практиком. С 1992-го года Смешко назначили секретарем Экспертного научного совета Министерства обороны Украины. До 1995 года был военным, военно-воздушным, военно-морским атташе и представителем служб обороны Украины в США.

Также Смешко возглавлял Комитет по вопросам разведки при президенте Украины Леониде Кучме, до 2000 года возглавлял управление разведки Министерства обороны Украины.

С 2001 года Смешко становится военным атташе при Посольстве Украины в Швейцарии, а также представителем Минобороны страны в Женеве.



Полковник Смешко в заграничной командировке / Фото из архивов Игоря Смешко

В течение 2002-2003 годов работал заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. После чего переходит на должность первого заместителя секретаря СНБОУ Евгения Марчука.

В 2003 назначен главой СБУ. Руководил спецслужбой Смешко в начале 2005 года, когда был снят с должности президентом Ющенко как представитель "старой власти", до конца года Смешко оставался на действительной военной службе и в декабре ушел на пенсию в звании генерал-полковника. После этого о нем практически ничего не слышали 15 лет (кроме того, что он был внештатным советником во время главнокомандования Петра Порошенко), пока он не напомнил о себе в 2018 году.

Игорь Смешко в гостях у Дмитрия Гордона:

Политическая деятельность

Тогда Смешко стал частым гостем эфиров 112 канала и его активно пиарил известный журналист Дмитрий Гордон, который позиционировал Смешко как "украинского де Голля". Благодаря моцной пиар-поддержке Смешко стал одним из самых известных украинских политиков и неожиданно взял на выборах президента Украины-2019 целых 6,04% голосов избирателей.

Партия Смешко "Сила и честь", которая была создана еще в 2009 году, но целую декаду находилась в спящем режиме, повторить успех своего лидера на парламентских выборах 2019 года не смогла и в Верховную Раду не прошла, впрочем, имеет надежда взять реванш на местных выборах 2020 года. Сам Игорь Смешко позарился на пост мэра Киева.

20 сентября 2020 года на конференции Киевской городской организации "Сила и честь" состоялась официальная презентация кандидатов в депутаты Киевского городского совета и кандидата на должность киевского городского головы.

Игоря Смешко выдвинули кандидатом на пост мэра Киева единогласно. Представители организации "Сила и честь" убеждены, что председатель партии поможет донести до избирателей неоконсервативные идеи развития государства.

Сам Игорь Смешко отметил, что "Киев не заслуживает быть в таком состоянии, как сейчас... Экономика, культура, наука и образование, а также здравоохранение и экология должны стать главными показателями качества местной власти в Киеве. А благоустройство и европейское качество жизни должны вернуть ему историческую славу одного из лучших городов Европы".

Скандалы

Официальная биография политика выглядит безупречно. Впрочем, в карьере Смешко есть немало темных пятен.

Отравление Ющенко

Пожалуй, самый известный скандал, связанный со Смешко, – попытка отравления Ющенко. До сих пор неизвестно, что на самом деле произошло с кандидатом в президенты в 2004 году, впрочем, резкое ухудшение состояния здоровья политика произошло после встречи с тогдашним главой СБУ и Давидом Жванией на даче экс-заместителя председателя СБУ Сацюка.



Вечер, который изменил ход истории / Фото "Украинская правда"

Сейчас дело об отравлении Ющенко остается одним из нераскрытых преступлений новейшей истории Украины. Международная группа врачей, которая обследовала Ющенко, пришла к выводу, что его отравили диоксином. Сам Смешко отрицает какую-либо связь с этим делом. В одном из интервью по делу Ющенко, бывший генерал эффектно ответил: "Если бы поставил себе такую цель, то это было бы доведено до конца".

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Также Смешко считает, что именно Ющенко привел к власти Януковича, поскольку "с 2005 года демократическое правительство Ющенко начал уничтожать профессионалов в силовых структурах" и игнорировал расследования сепаратистского съезда в Северодонецке и вопросы сервера Центральной избирательной комиссии на выборах 2010 года.

Строительная афера

Другое громкое дело с участием Смешко – афера со строительством квартир для сотрудников СБУ. В 2004 году глава Службы безопасности обратился к мэру Киева с просьбой выделить участки для строительства жилья. Для реализации проекта был проведен конкурс. Победительницей стала фирма "Стабил", принадлежавшая сводной сестре политика. Компания решила привлечь инвесторов и собрала с них 17 миллионов гривен, однако строительство так и не началось. В судебном порядке выяснилось, что фирма перевела деньги инвесторов в оффшоры.

Обвинения в работе на иностранные спецслужбы

Из-за учебы и работы Смешко в Америке, ему часто приписывают сотрудничество с ЦРУ. Главным подтверждением этому были счета в США, открытые на имя Смешко. Политик отрицает вербовку американцами: "Если бы я был агентом ЦРУ, то, думаю, в New York Times не появилась бы статья, как СБУ изменила судьбу своей страны к лучшему, а после этого, в 2005-2010 годах, не было бы 12 уголовных дел, открытых против меня и моего окружения".

Собственно, статья в The New York Times (2005 г.) о которой упоминает Смешко, тоже вызвала немало вопросов. В публикации утверждалось, что высокопоставленные сотрудники СБУ, включая Игоря Смешко, сыграли ведущую роль в предотвращении силового сценария подавления Оранжевой революции.

Многие украинские СМИ предполагали, что восхваление Службы безопасности Украины похоже на выполнение пиар-заказа. Противники версии связи Смешко с американскими силами выдвигали предположение о том, что молодого военного завербовали в КГБ, а в команду Кучмы его привлек Виктор Медведчук.

Обида на Порошенко

11 января 2019 г. Смешко написал рапорт, в котором попросил президента Порошенко уволить его с должности внештатного советника. По его словам, начиная с марта 2015 года президент не дал никакого ответа на письменные предложения и доклады советника, а все встречи с действующим главой страны срываются или игнорируются.

Провал "Силы и чести" на выборах 2019

Во время формирования списка партии от партии "Сила и честь" для парламентских выборов произошел еще один инцидент, связанный со Смешко. Как заявили однопартийцы Смешко, в первой десятке лишь 4 человека являются действующими членами партии. Другие кандидаты вообще не находятся в политсиле и раньше к ней никакого отношения не имели. Почти через месяц после публикации "Сила и честь" объявила об исключении членов команды, выразивших возмущение ситуацией. По мнению лидера партии, действия бывших однопартийцев были направлены на "снижение рейтинга партии".