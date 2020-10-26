Скандальная Неля Штепа может не пройти во второй тур выборов в Славянске: параллельный подсчет
Бывшая глава города Славянск Неля Штепа баллотировалась на выборах в 2020 году. Победить в первом туре ей не удалось. А по параллельному подсчету голосов, она и во второй тур выборов не проходит.
Согласно результатам экзитполов, проведенных аналитическим бюро "Система", Неля Штепа получила 23,1% голосов избирателей. Такой результат обеспечил ей выход во второй тур выборов мэра Славянска. Там ее соперником должен стать действующий мэр Вадим Лях, за которого проголосовали 34,8% избирателей.
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Однако по данным параллельного подсчета, который проводит кандидат на пост мэра Славянска от "Слуги народа" Ольга Алтунина, Неля Штепа во второй тур не проходит. По ее данным, Штепа получила лишь 16,48% голосов избирателей. Соответствующие результаты она опубликовала в фейсбуке.
Зато во второй тур выходит кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов. При этом он набрал больше голосов, чем Вадим Лях – 30,61% против 30,02%.
При этом сам Придворов, со ссылкой на данные экзитпола от "Социомодус", указывает, что у него 35% голосов избирателей. И он на 10% опережает Ляха. Оба выходят во второй тур.
Что известно о Неле Штепе
- Неля Штепа была мэром Славянска с 2010 до 2014 года. Она была в составе "Партии регионов".
- Во время начала войны на Донбассе и вторжения российских войск в Украину, она призвала президента России Владимира Путина ввести войска в Славянск.
- 11 июля 2014 года, после освобождения города от российских захватчиков, ее задержали по подозрению в сепаратизме.
- Судьям она заявила, что призвала Путина войти в Славянск и "защитить" ее якобы из-за давления боевиков и под дулом автомата.
- В октябре 2014 года прокуратура Харьковской области требовала для женщины пожизненного срока заключения. Штепу обвинили в ряде тяжких преступлений, в том числе в посягательстве на территориальную целостность Украины, что повлекло гибель людей, и создании террористической организации.
- Но уже в сентябре 2017 года суд выпустил Штепу под домашний арест. Однако ее дело до сих пор находится в суде.