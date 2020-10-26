Бывшая глава города Славянск Неля Штепа баллотировалась на выборах в 2020 году. Победить в первом туре ей не удалось. А по параллельному подсчету голосов, она и во второй тур выборов не проходит.

Согласно результатам экзитполов, проведенных аналитическим бюро "Система", Неля Штепа получила 23,1% голосов избирателей. Такой результат обеспечил ей выход во второй тур выборов мэра Славянска. Там ее соперником должен стать действующий мэр Вадим Лях, за которого проголосовали 34,8% избирателей.

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Однако по данным параллельного подсчета, который проводит кандидат на пост мэра Славянска от "Слуги народа" Ольга Алтунина, Неля Штепа во второй тур не проходит. По ее данным, Штепа получила лишь 16,48% голосов избирателей. Соответствующие результаты она опубликовала в фейсбуке.

Зато во второй тур выходит кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов. При этом он набрал больше голосов, чем Вадим Лях – 30,61% против 30,02%.

При этом сам Придворов, со ссылкой на данные экзитпола от "Социомодус", указывает, что у него 35% голосов избирателей. И он на 10% опережает Ляха. Оба выходят во второй тур.

Что известно о Неле Штепе