На выборах в Чернигове проголосовали за Путина и "Единую Россию": фото
На местных выборах в Украине некоторые из избирателей голосовали и за тех, кого не было в избирательных списках. Среди них и президент России Владимир Путин и партия "Единая Россия".
Бюллетень с "голосованием" за такого "кандидата" и "партию" обнаружили в Чернигове. Его фотографию опубликовал кандидат в депутаты горсовета Игорь Полуян.
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