На местных выборах в Украине некоторые из избирателей голосовали и за тех, кого не было в избирательных списках. Среди них и президент России Владимир Путин и партия "Единая Россия".

Бюллетень с "голосованием" за такого "кандидата" и "партию" обнаружили в Чернигове. Его фотографию опубликовал кандидат в депутаты горсовета Игорь Полуян. К теме: Чернигов: действующий мэр по данным экзитпола имеет поддержку 85% – все результаты Выборы в Чернигове: главное По данным экзитпола, мэрские гонки в Чернигове выиграл действующий мэр Владислав Атрошенко. По предварительным данным, у него 85% голосов избирателей.

Его же партия "Родной дом" будет иметь и большинство в городском совете. Она набрала 68,5% голосов.

В общем в горсовет может пройти пять партий. Кроме "Родной дом", это также "Слуга народа" (7,2% голосов), ОПЗЖ (5%), "Европейская Солидарность" (5%) и "Наш край" (5%). Однако в отношении последней партии, то у нее пока немного меньше, чем 5%, и она может и не преодолеть проходной барьер.