Колишня очільниця міста Слов'янськ Неля Штепа балотувалася на виборах у 2020 році. Перемогти в першому турі їй не вдалося. А за паралельним підрахунком голосів, вона і в другий тур виборів не проходить.

Згідно з результатами екзитполів, проведених аналітичним бюро "Система", Неля Штепа отримала 23,1% голосів виборців. Такий результат забезпечив їй вихід у другий тур виборів мера Слов'янська. Там її суперником має стати чинний міський голова Вадим Лях, за якого проголосували 34,8% виборців.

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Однак за даними паралельного підрахунку, який проводить кандидатка на посаду мера Слов'янська від "Слуги народу" Ольга Алтуніна, Неля Штепа до другого туру не проходить. За її даними, Штепа отримала лише 16,48% голосів виборців. Відповідні результати вона опублікувала у фейсбук.

Натомість у другий тур виходить кандидат від ОПЗЖ Павло Придворов. При цьому він набрав більше голосів, аніж Вадим Лях – 30,61% проти 30,02%.

При цьому сам Придворов, з посиланням на дані екзитполу від "Соціомодус", вказує, що в нього 35% голосів виборців. І він на 10% випереджає Ляха. Обоє виходять в другий тур.

Що відомо про Нелю Штепу