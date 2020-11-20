Во время местных выборов 25 октября 31 народный избранник набрал достаточно голосов, чтобы пройти в облсоветы. Однако, по информации Комитета избирателей Украины, ни один из них не намерен менять Верховную Раду на областной совет.

31 нардеп прошел в облсоветы

Всего на местных выборах баллотировались 50 народных депутатов. Большинство из них – в областные советы. Об этом сообщил аналитик КИУ Денис Рыбачок Интерфакс-Украина.

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Достаточно голосов избирателей для того, чтобы стать депутатом облсовета, получил 31 парламентарий.

Где больше всего избирали нардепов:

Волынский облсовет – 5 нардепов (все из "За Майбутнє");

Хмельницкий облсовет – 4;

Львовский, Винницкий, Одесский облсоветы – по 3.

Нардепы должны выбрать между парламентом и облсоветом

Рыбачок напомнил, что закон не позволяет совмещать работу в парламенте и облсовете.

Увидим ли мы массовый отток депутатов из парламента? На 99,9% можно быть уверенным, что ситуация с количеством депутатов в Верховной Раде не изменится,

– заметил аналитик КИУ.

Вместо нардепов в облсоветы пройдут следующие в списке. В Комитете избирателей подчеркнули, что это обман избирателей и способ манипуляции. В КИУ отметили, что нужно найти законодательное решение для предотвращения таких ситуаций.

Больше о результатах местных выборов-2020 можно прочитать здесь.