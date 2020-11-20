Під час місцевих виборів 25 жовтня 31 народний обранець набрав достатньо голосів, аби пройти до облрад . Проте, за інформацією Комітету виборців України, жоден з них не має наміру міняти Верховну Раду на обласну.

31 нардеп пройшов в облради

Загалом на місцевих виборах балотувались 50 народних депутатів. Більшість з них – в обласні ради. Про це повідомив аналітик КВУ Денис Рибачок Інтерфакс-Україна.

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Достатньо голосів виборців для того, аби стати депутатом облради, здобув 31 парламентар.

Де найбільше обирали нардепів:

Волинська облрада – 5 нардепів (усі із "За Майбутнє");

Хмельницька облрада – 4;

Львівська, Вінницька, Одеська облради – по 3.

Нардепи мають обрати між парламентом та облрадою

Рибачок нагадав, що закон не дозволяє суміщати роботу у парламенті та облраді.

Чи побачимо ми масовий відтік депутатів з парламенту? На 99,9% можна бути впевненим, що ситуація з кількістю депутатів у Верховній Раді не зміниться,

– зауважив аналітик КВУ.

Замість нардепів до облрад пройдуть наступні у списку. У Комітеті виборців наголосили, що це обман виборців і спосіб маніпуляції. У КВУ зазначили, що потрібно знайти законодавче вирішення задля запобігання таких ситуацій.

Більше про результати місцевих виборів-2020 можна прочитати тут.