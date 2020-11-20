Чи поміняють мандати: скільки нардепів обрали до обласних рад
Під час місцевих виборів 25 жовтня 31 народний обранець набрав достатньо голосів, аби пройти до облрад . Проте, за інформацією Комітету виборців України, жоден з них не має наміру міняти Верховну Раду на обласну.
31 нардеп пройшов в облради
Загалом на місцевих виборах балотувались 50 народних депутатів. Більшість з них – в обласні ради. Про це повідомив аналітик КВУ Денис Рибачок Інтерфакс-Україна.
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Достатньо голосів виборців для того, аби стати депутатом облради, здобув 31 парламентар.
Де найбільше обирали нардепів:
- Волинська облрада – 5 нардепів (усі із "За Майбутнє");
- Хмельницька облрада – 4;
- Львівська, Вінницька, Одеська облради – по 3.
Нардепи мають обрати між парламентом та облрадою
Рибачок нагадав, що закон не дозволяє суміщати роботу у парламенті та облраді.
Чи побачимо ми масовий відтік депутатів з парламенту? На 99,9% можна бути впевненим, що ситуація з кількістю депутатів у Верховній Раді не зміниться,
– зауважив аналітик КВУ.
Замість нардепів до облрад пройдуть наступні у списку. У Комітеті виборців наголосили, що це обман виборців і спосіб маніпуляції. У КВУ зазначили, що потрібно знайти законодавче вирішення задля запобігання таких ситуацій.
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