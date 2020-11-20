За результатами місцевих виборів, 64,1% кандидатів є чоловіками, 35,9% – жінки. Водночас найбільше мандатів вибороли кандидатки від партії "Наш край", а найнижчий показник у "Свободи".

Загалом у місцевих виборах взяли участь 55,5% чоловіків, натомість жінок – 44,2%. Це означає, що до місцевих органів влади обрали значно менше кандидаток, ніж було висунуто. Такі дані оприлюднила громадянська мережа "ОПОРА".

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"Статистика демонструє, що з одного боку гендерна квота на етапі висування була забезпечена, тому що це понад 40% жінок. Але на етапі голосування вона дещо зменшилась до майже 36%", – заявила голова правління Ольга Айвазовська.

Скільки відсотків жінок пройшли до місцевих органів влади:

в обласних радах – майже 28,2%;

в районних – 33,7%;

у радах громад з кількістю виборців понад 10 тисяч – 32,8%;

у громадах з кількістю виборців до 10 тисяч – 41,6%.

У звіті "ОПОРИ" зазначається, що найнижчий відсоток жінок – серед обраних міських, селищних та сільських голів – 16,8%. Однак відсоток кандидаток на цю посаду теж було значно менший, ніж чоловіків.

Кандидатки від яких партій отримали найбільше місць на місцях

Серед тих політичних сил, які брали участь у виборах, найбільше мандатів здобули представниці "Нашого краю" – 40,3% та "Слуги народу" – 39,1%.

Найменше жінок пройшли за списками Всеукраїнського об'єднання "Свобода" – 26%.



Скільки кандидаток від різних політсил перемогли на місцевих виборах / Фото "ОПОРА"

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