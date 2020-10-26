Під час проведення місцевих виборів 25 жовтня у Львові до поліції надійшло 250 звернень про порушення на виборчих дільницях. Слідчі відкрили 5 кримінальних проваджень.

В Україні на місцевих виборах зафіксували безліч порушень на виборчих дільницях. Зокрема, у Львові на двох дільницях протоколи підрахунку голосів підписали ще до завершення голосування. Про це повідомляє "ТСН".

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Небайдужі львів'яни повідомили про 250 порушень на виборчих дільницях міста. Проте правоохоронці відкрили лише 5 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, явка виборців у Львові становить майже 39%. Наразі, за результатами екзитполу, перемагає чинний мер Львова Андрій Садовий. За нього проголосували більше ніж 41% виборців. На другому місці – його головний опонент Олег Синютка. Він набрав близько 37% голосів. Ймовірно, що у Львові відбудеться 2 тур виборів.

За результатами соцопитувань, у міську раду потрапляють партії "Європейська Солідарність", "Самопоміч", "Голос", "Свобода" та "Варта".

Про порушення карантинних норм на виборах у Львові

Спостерігачі зафіксували порушення карантинних норм під час проведення місцевих виборів у Львові. На двох дільницях виявили черги та недотримання соціальної дистанції між виборцями. Порушували протиепідемічні норми й члени комісії. Дехто з них був без масок, не носив рукавиці або ж одягав їх неправильно. Окрім цього, на дільницях виборцям хаотично вимірювали температуру на вході.

Цікаво! У селі Сокільники деякі місцеві жителі не могли дочекатись своєї черги проголосувати на місцевих виборах. Вони розвертались та йшли геть.