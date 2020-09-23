Сколько правоохранителей будут работать на избирательных участках: цифра
Обеспечивать безопасность во время местных выборов 25 октября будет 136 тысяч правоохранителей – не только полицейских, но и сотрудников других ведомств.
Об этом первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил во время брифинга в Одессе, передает 24 канал.
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По его словам, уже создан Межведомственный координационный центр, кроме этого, в каждой области работают отдельные координационные центры.
Планируем привлечь 136 тысяч правоохранителей к обеспечению безопасности во время выборов – это и полицейские, гвардейцы, пограничники, спасатели и специалисты миграционной службы,
– отметил Сергей Яровой.
В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что во время выборов будет работать 100% всего личного состава полиции. В частности, на охрану избирательных участков будет задействовано не менее 60 тысяч полицейских.
По его словам, на сегодня уже принято 571 сообщение и заявление о правонарушениях во время избирательной кампании. В основном они касаются:
- нарушения порядка ведения агитации – 193 случая,
- подкупа избирателей – 53,
- нарушения порядка размещения агитпалаток или рекламы – 46.