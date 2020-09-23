Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Украинское правительство пригласило миссию ОБСЕ для наблюдения за их ходом. Миссия начинает свою работу с 23 сентября.

Впервые в Украине местные выборы состоятся в условиях децентрализации. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, сообщает пресс-служба МИД.

Читайте также ОБСЕ ищет наблюдателей на выборы в Украину на Robota.ua

Что представители МИД и ОБСЕ обсуждали на встрече

Джапарова 22 сентября встретилась с главой Миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ Ингибьёрг Гисладоттир.

Заместитель министра подчеркнула, что Украина поддерживает "беспристрастную, автономную и деполитизированную" деятельность Бюро демократических институтов и прав человека. Именно это бюро занимается наблюдением за выборами в государствах-участниках ОБСЕ.

По словам Джапаровой, МИД Украины готово содействовать международным наблюдателям во время местных выборов.

Дипломатка рассказала, что из-за реформы децентрализации в Украине наблюдается очень высокий интерес украинцев к выборам. Также Джапарова отметила, что выборы состоятся в условиях вооруженной агрессии России и временной оккупации Донбасса и Крыма.

Как повлияют международные наблюдатели на местные выборы в Украине

Гисладоттир положительно отреагировала на то, что Украина пригласила международных наблюдателей на местные выборы. По ее словам, это важно для развития демократии и совершенствования процесса выборов в стране.

Что такое ОБСЕ? ОБСЕ – это организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Ее основали еще в 1975 году. Штаб-квартира ОБСЕ расположена в Вене. Сейчас членами организации являются 57 стран мира. Украина стала участницей ОБСЕ 30 января 1992 года. После вооруженной агрессии России в 2014 году миссию ОБСЕ направили на Донбасс. Там она собирает информацию и уведомляет другие государства о ситуации на временно оккупированных украинских территориях. Кроме того, наблюдатели ОБСЕ часто присутствуют на выборах стран-участниц. Там миссии организации следят, чтобы голосование проходило без нарушений и с соблюдением действующего законодательства стран

Читайте также В Раде предлагают определить, как будут голосовать на выборах украинцы на самоизоляции

Коротко о местных выборах в Украине в 2020 году

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. Их проведут во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

В период от 15 до 24 сентября партии должны выдвинуть и подать в окружную комиссию документы для регистрации своих кандидатов.

Предвыборная кампания кандидатов стартовала 5 сентября. Агитацию можно проводить до 23 октября.



Местные выборы в Украине в 2020 году / Инфографика 24 канала