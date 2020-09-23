Забезпечувати безпеку під час місцевих виборів 25 жовтня буде 136 тисяч правоохоронців – не лише поліцейських, а й співробітників інших відомств.

Про це перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив під час брифінгу в Одесі, передає 24 канал.

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За його словами, вже створено Міжвідомчий координаційний центр, крім цього, у кожній області працюють окремі координаційні центри.

Плануємо залучити 136 тисяч правоохоронців до забезпечення безпеки під час виборів – це і поліцейські, гвардійці, прикордонники, рятувальники та фахівці міграційної служби,

– наголосив Сергій Яровий.

У свою чергу голова Нацполіції Ігор Клименко розповів, що під час виборів буде працювати 100% всього особового складу поліції. Зокрема на охорону виборчих дільниць буде задіяно щонайменше 60 тисяч поліцейських.

За його словами, станом на сьогодні вже прийнято 571 повідомлення та заяви про правопорушення під час виборчої кампанії. Переважно вони стосуються: