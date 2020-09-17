Тільки 35% українців знають, що місцеві вибори відбудуться 25 жовтня. При цьому більшість громадян і гадки не мають, за якою системою пройде голосування.

Понад третина українців не можуть відповісти, коли відбудуться місцеві вибори 2020 року. Деякі громадяни знають, що голосування заплановане на жовтень, однак конкретну дату не називають. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, які 17 вересня оприлюднила соціологічна група "Рейтинг".

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Скільки українців знають дату виборів

35% громадян змогли назвати дату виборів;

43% українців не знають дати голосування;

19% людей чули, що вибори заплановані на жовтень;

3% назвали неправильні дати.

Чи знають українці, як відбуватимуться вибори

69% українців не знають, за якою системою пройдуть вибори;

13% громадян – знають;

18% людей – знають частково.

Найбільше про місцеві вибори можуть розповісти люди старшого віку, а от 80% молоді (від 18 до 29 років) з системою виборів взагалі не ознайомлені.

Чи збираються українці на вибори

57% громадян планують прийти на вибори і проголосувати;

19% українців оцінюють можливість свого візиту на виборчу дільницю як 50/50;

15% людей вже заявили, що, мабуть, не братимуть участі у голосуванні.

Як люди оцінюють чесність майбутніх виборів

52% українців очікують, що на виборах будуть незначні фальсифікації;

22% людей вважають, що фальсифікації будуть значними.

20% громадян вірять у чесність виборів.