Президентская партия "Слуга народа" выдвинула в кандидаты на пост мэра Киева Ирину Верещук. Именно ее избирательная кампания стала самой дорогой среди других кандидатов в Киеве.

На политическую кампанию на выборах Киевского городского головы штаб Верещук потратил более 22 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют данные ОПОРЫ.

Важно Кто займет кресло мэра Киева и какие партии зайдут в Киевсовет: результаты экзитполов

Во сколько обошлась избирательная кампания другим кандидатам

Кандидат от "Слуги народа" Ирина Верещук – 22 143 753 гривны.

Кандидат от "Голоса" Сергей Притула – 13 352 594 гривны.

Кандидат от партии "Победа Пальчевского" Андрей Пальчевский – 2 577 879 гривен.

Кандидат от партии "Общественное движение Николая Томенко Родная страна" Николай Томенко – 414 894 гривны.

Кандидат от "Радикальной партии" Михаил Поживанов – 282 300 гривен.

Кандидат от партии "За будущее" Сергей Гусовский – 250 008 гривен.

Кандидат от ОПЗЖ Александр Попов – 157 652 гривны.

Итак, штаб Ирины Верещук потратил больше всего денег. Несмотря на это, по результатам экзитполов, она не одержала победу. Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" ожидает, что таки выйдет во второй тур местных выборов.

Она призывает дождаться официальных результатов выборов. На вопрос, что будет, если она не выйдет во второй тур, Верещук сказала: "Небо не упадет, будем дальше работать".

Что известно о местных выборах в Киеве

Выборы мэра Киева состоялись 25 октября. По предварительным данным, в первом туре победил действующий глава города Виталий Кличко.

Согласно данным параллельного подсчета голосов партии "Удар", Кличко побеждает в первом туре с результатом 50,9% голосов избирателей.



Результаты экзитполов на выборах мэра Киева / Инфографика 24 канала