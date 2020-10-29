Ірина Верещук витратила найбільше грошей на виборчу кампанію у 2020 році: дані ОПОРИ
Президентська партія "Слуга народу" висунула у кандидати на посаду мера Києва Ірину Верещук. Саме її виборча кампанія стала найдорожчою серед інших кандидатів у Києві.
На політичну кампанію на виборах Київського міського голови штаб Верещук витратив понад 22 мільйони гривень. Про це свідчать дані ОПОРИ.
Важливо Хто займе крісло мера Києва та які партії зайдуть у Київраду: результати екзитполів
У скільки обійшлася виборча кампанія іншим кандидатам
- Кандидат від "Слуги народу" Ірина Верещук – 22 143 753 гривні.
- Кандидат від "Голосу" Сергій Притула – 13 352 594 гривні.
- Кандидат від партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський – 2 577 879 гривень.
- Кандидат від партії "Громадський рух Миколи Томенка Рідна країна" Микола Томенко – 414 894 гривні.
- Кандидат від "Радикальної партії" Михайло Поживанов – 282 300 гривень.
- Кандидат від партії "За майбутнє" Сергій Гусовський – 250 008 гривень.
- Кандидат від ОПЗЖ Олександр Попов – 157 652 гривні.
Отже, штаб Ірини Верещук витратив найбільше грошей. Попри це, за результатами екзитполів, вона не здобула перемогу. Кандидатка у мери Києва від "Слуги народу" очікує, що таки вийде у другий тур місцевих виборів.
Вона закликає дочекатися офіційних результатів виборів. На питання, що буде, якщо вона не вийде до другого туру, Верещук сказала: "Небо не впаде, будемо далі працювати".
Що відомо про місцеві вибори у Києві
- Вибори мера Києва відбулися 25 жовтня. За попередніми даними, у першому турі переміг чинний очільник міста Віталій Кличко.
- Згідно з даними паралельного підрахунку голосів виборців партії "Удар", Кличко перемагає у першому турі з результатом 50,9% голосів виборців.
Результати екзитполів на виборах мера Києва / Інфографіка 24 каналу