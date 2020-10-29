Президентська партія "Слуга народу" висунула у кандидати на посаду мера Києва Ірину Верещук. Саме її виборча кампанія стала найдорожчою серед інших кандидатів у Києві.

На політичну кампанію на виборах Київського міського голови штаб Верещук витратив понад 22 мільйони гривень. Про це свідчать дані ОПОРИ.

Важливо Хто займе крісло мера Києва та які партії зайдуть у Київраду: результати екзитполів

У скільки обійшлася виборча кампанія іншим кандидатам

Кандидат від "Слуги народу" Ірина Верещук – 22 143 753 гривні.

Кандидат від "Голосу" Сергій Притула – 13 352 594 гривні.

Кандидат від партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський – 2 577 879 гривень.

Кандидат від партії "Громадський рух Миколи Томенка Рідна країна" Микола Томенко – 414 894 гривні.

Кандидат від "Радикальної партії" Михайло Поживанов – 282 300 гривень.

Кандидат від партії "За майбутнє" Сергій Гусовський – 250 008 гривень.

Кандидат від ОПЗЖ Олександр Попов – 157 652 гривні.

Отже, штаб Ірини Верещук витратив найбільше грошей. Попри це, за результатами екзитполів, вона не здобула перемогу. Кандидатка у мери Києва від "Слуги народу" очікує, що таки вийде у другий тур місцевих виборів.

Вона закликає дочекатися офіційних результатів виборів. На питання, що буде, якщо вона не вийде до другого туру, Верещук сказала: "Небо не впаде, будемо далі працювати".

Що відомо про місцеві вибори у Києві

Вибори мера Києва відбулися 25 жовтня. За попередніми даними, у першому турі переміг чинний очільник міста Віталій Кличко.

Згідно з даними паралельного підрахунку голосів виборців партії "Удар", Кличко перемагає у першому турі з результатом 50,9% голосів виборців.



Результати екзитполів на виборах мера Києва / Інфографіка 24 каналу