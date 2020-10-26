В "Слуге народа" уверены, что побеждают на выборах в областные и районные советы по результатам своего параллельного подсчета. Кандидаты от этой политсилы якобы занимают первое место среди кандидатов в облсоветы Украины.

Сейчас обработали уже 49% протоколов. Об этом заявил председатель Партии Александр Корниенко на брифинге, сообщает 24 канал.

Кстати Это не провал – в "Слуге народа" отреагировали на результаты экзитполов

Корниенко озвучил цифры подсчета партии

Областные советы – 20%,

Районные советы – 17%,

Председатели общин – 146, или же 15%. Информация из 17 обработанных областей.

И по этой статистике "Слуга народа" занимает первое место в областных – 20%. Далее "Европейская Солидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина",

– заметил глава партии.

Кроме того, по словам Корниенко, на 208 округе в Черниговской области кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько опережает своего конкурента от "Радикальной партии" Олега Ляшко на около 1400 голосов.

Хотя Ляшко заявил, что в округе победил именно он. Поэтому политик не признает результатов "этих купленных выборов" и требует расследования.

Каковы результаты экзитполов

Отметим, согласно результатам экзитполов, на выборах мэров во многих крупных городах кандидаты от "Слуги народа" не вышли во второй тур. По партийным спискам "слуги" в основном оказались на третьих местах и ниже.

Однако точные результаты выборов будут известны позже.