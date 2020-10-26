У "Слузі народу" впевнені, що перемагають на виборах до обласних та районних рад за результатами свого паралельного підрахунку. Кандидати від цієї політсили нібито займають перше місце серед претендентів до облрад України.

Наразі обробили вже 49% протоколів. Про це заявив голова партії Олександр Корнієнко на брифінгу, повідомляє 24 канал.

До речі Це не провал, – у "Слузі народу" відреагували на результати екзитполів

Корнієнко озвучив цифри підрахунку партії

Обласні ради – 20%,

Районні ради – 17%,

Голови громад – 146, або ж 15%. Інформація з 17 опрацьованих областей.

І за цією статистикою "Слуга народу" займає перше місце до обласних рад – 20%. Далі "Європейська Солідарність", ОПЗЖ, "Батьківщина",

– зауважив глава партії.

Крім того, за словами Корнієнка, на 208 окрузі у Чернігівській області кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько випереджає свого конкурента від "Радикальної партії" Олега Ляшка на близько 1400 голосів.

Хоча Ляшко заявив, що в окрузі переміг саме він. Тому політик не визнає результатів "цих куплених виборів" та вимагає розслідування.

Які результати екзитполів

Зауважимо, згідно з результатами екзитполів, на мерських виборах у багатьох великих містах кандидати від "Слуги народу" не вийшли у другий тур. За партійними списками "слуги" здебільшого опинились на третіх місцях і нижче.

Однак точні результати виборів будуть відомі пізніше.