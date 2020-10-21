В "Слуге народа" заявили, что не хотят отменять второй тур выборов из-за коронавируса. Хотя накануне депутат от этой партии зарегистрировала законопроект об отсрочке голосования.

Что говорят в "Слуге народа"

Предложение отменить второй тур не совпадает с позицией партии "Слуга народа". Об этом заявила пресс-служба партии в телеграмме.

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В политсиле отметили, что избирательный процесс вышел на финишную прямую и что-то изменить невозможно.

Инициатива является личным мнением отдельного депутата,

– отметили в партии.

Кроме этого, в партии призвали сделать голосование безопасным для граждан, создав все условия для соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Что этому предшествовало

Депутат от "Слуги народа" Татьяна Грищенко 20 октября зарегистрировала законопроект о переносе второго тура местных выборов в Украине. В документе Грищенко предлагала не назначать второй тур местных выборов на время карантина.

В частности, депутат выступала за отсрочку мэрских выборов в крупных городах.

Обратите внимание! Второй тур местных выборов состоится в течение трех недель с момента объявления официальных результатов первого тура. В больших общинах второй тур проведут, если в первом ни один из кандидатов не наберет 50% плюс 1 голос.