В "Слуге народа" отрицали, что хотят отменить второй тур выборов
В "Слуге народа" заявили, что не хотят отменять второй тур выборов из-за коронавируса. Хотя накануне депутат от этой партии зарегистрировала законопроект об отсрочке голосования.
Что говорят в "Слуге народа"
Предложение отменить второй тур не совпадает с позицией партии "Слуга народа". Об этом заявила пресс-служба партии в телеграмме.
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В политсиле отметили, что избирательный процесс вышел на финишную прямую и что-то изменить невозможно.
Инициатива является личным мнением отдельного депутата,
– отметили в партии.
Кроме этого, в партии призвали сделать голосование безопасным для граждан, создав все условия для соблюдения противоэпидемических мероприятий.
Что этому предшествовало
Депутат от "Слуги народа" Татьяна Грищенко 20 октября зарегистрировала законопроект о переносе второго тура местных выборов в Украине. В документе Грищенко предлагала не назначать второй тур местных выборов на время карантина.
В частности, депутат выступала за отсрочку мэрских выборов в крупных городах.