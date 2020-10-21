У "Слузі народу" заявили, що не хочуть скасовувати другий тур виборів через коронавірус. Хоча напередодні депутатка від цієї партії зареєструвала законопроєкт про відтермінування голосування.

Що кажуть у "Слузі народу"

Пропозиція скасувати другий тур не збігається з позицією партії "Слуга народу". Про це заявила пресслужба партії у телеграмі.

До теми Нардепка зі "Слуги народу" зареєструвала законопроєкт про перенесення другого туру виборів

У політсилі зазначили, що виборчий процес вийшов на фінішну пряму і щось змінити неможливо.

Ініціатива є особистою думкою окремого депутата,

– наголосили у партії.

Крім цього, у партії закликали зробити голосування безпечним для громадян, створивши всі умови для дотримання протиепідемічних заходів.

Що цьому передувало

Депутатка від "Слуги народу" Тетяна Грищенко 20 жовтня зареєструвала законопроєкт щодо перенесення другого туру місцевих виборів в Україні. У документі Грищенко пропонувала не призначати другий тур місцевих виборів на час карантину.

Зокрема, депутатка виступала за відтермінування мерських виборів у великих містах.

Зверніть увагу! Другий тур місцевих виборів відбудеться протягом трьох тижнів з моменту оголошення офіційних результатів першого туру. У великих громадах другий тур проведуть, якщо у першому жоден із кандидатів не набере 50% плюс 1 голос.