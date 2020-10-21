Парламентария от "Слуги народа" Татьяна Грищенко подала законопрект о переносе второго тура местных выборов в Украине. В Комитете избирателей такую инициативу остро раскритиковали.

Документ передали руководству парламента

О проект №4234 о внесении изменения в постановления "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" уже есть информация на сайте парламента. Сейчас документ – на рассмотрении руководства, информирует 24 канал.

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Зарегистрировали законопроект 20 октября. В документе Грищенко предлагает не назначать второй тур местных выборов на время карантина. Речь идет, прежде всего, об отсрочке голосования за городских голов в крупных городах.

Обратите внимание! Согласно избирательному кодексу, второй тур назначается, если ни один из кандидатов на должность городского головы не наберет более 50%.

Позиция КИУ по инициативе

В КИУ считают, что такое предложение Грищенко противоречит Конституции Украины и нарушает избирательные права граждан.

Согласно Конституции Украины отсрочка выборов, в том числе, второго тура голосования возможна лишь в условиях введения военного или чрезвычайного положения,

– сказали в Комитете избирателей.

В КИУ отметили, что повторное голосование назначают в течение 3-недельного срока после дня принятия решения о назначении повторного голосования.

Города могут остаться без легитимной власти

Если же законопроект Грищенко примут, то говорят в Комитете избирателей, на некоторый период города останутся без легитимной власти.

Ранее от представителей власти неоднократно озвучивались идеи относительно возможной отсрочки местных выборов и заявления, которые можно оценивать как попытки политического давления на деятельность органов местного самоуправления,

– добавили в КИУ.

В Комитете призывают фракцию "Слуга народа" обнародовать свою позицию по инициативе парламентария.



Проект постановления зарегистрировали в парламенте / Скриншот с сайта ВРУ



Фото документа / Фото с фейсбук-страницы КИУ

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