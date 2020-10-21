Нардеп из "Слуги народа" зарегистрировала законопроект о переносе второго тура выборов
Парламентария от "Слуги народа" Татьяна Грищенко подала законопрект о переносе второго тура местных выборов в Украине. В Комитете избирателей такую инициативу остро раскритиковали.
Документ передали руководству парламента
О проект №4234 о внесении изменения в постановления "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" уже есть информация на сайте парламента. Сейчас документ – на рассмотрении руководства, информирует 24 канал.
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Зарегистрировали законопроект 20 октября. В документе Грищенко предлагает не назначать второй тур местных выборов на время карантина. Речь идет, прежде всего, об отсрочке голосования за городских голов в крупных городах.
Позиция КИУ по инициативе
В КИУ считают, что такое предложение Грищенко противоречит Конституции Украины и нарушает избирательные права граждан.
Согласно Конституции Украины отсрочка выборов, в том числе, второго тура голосования возможна лишь в условиях введения военного или чрезвычайного положения,
– сказали в Комитете избирателей.
В КИУ отметили, что повторное голосование назначают в течение 3-недельного срока после дня принятия решения о назначении повторного голосования.
Города могут остаться без легитимной власти
Если же законопроект Грищенко примут, то говорят в Комитете избирателей, на некоторый период города останутся без легитимной власти.
Ранее от представителей власти неоднократно озвучивались идеи относительно возможной отсрочки местных выборов и заявления, которые можно оценивать как попытки политического давления на деятельность органов местного самоуправления,
– добавили в КИУ.
В Комитете призывают фракцию "Слуга народа" обнародовать свою позицию по инициативе парламентария.
Проект постановления зарегистрировали в парламенте / Скриншот с сайта ВРУ
Фото документа / Фото с фейсбук-страницы КИУ
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