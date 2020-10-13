В опрос в день выборов, который анонсировал президент Владимир Зеленский, могут включить вопрос о легализации каннабиса. Такое решение приняли якобы для того, чтобы заинтересовать молодежь.

Хотя сначала в опрос, мол, хотели добавить вопрос об оккупированном Крыме и Донбассе. Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на источники в офисе Президента.

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Почему могут спросить о легализации каннабиса

По словам источника, идея опроса возникла давно. Несмотря на то, что "Слуга народа" преимущественно потеряла поддержку старшего и среднего поколения, партия популярна среди молодежи. Поэтому в опрос решили включить вопрос для молодых украинцев. Возможно, это будет касаться легализации каннабиса.

К слову, собеседник издания добавил, что опрос будут проводить в форме экзитпола за частные деньги. Правда, за чьи именно, пока неизвестно. Всего планируют напечатать 5 миллионов анкет, где будут вопросы.